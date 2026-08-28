Competiție în rochie de mireasă

Imaginea Iuliei Serebriakova, îmbrăcată în rochia de mireasă la concursul pentru funcția de director al Gimnaziului nr. 22 din Zaporojie, a captat atenția tuturor.

Cu un program încărcat, Iulia a cerut să fie prima care își prezintă strategia de dezvoltare a instituției.

La ora 14.00 începea concursul, iar la ora 15.00 avea loc ceremonia la registratura civilă. Am spus: „Vă rog să mă lăsați să vorbesc prima, altfel nu voi reuși!”.

Comisia a fost surprinsă de apariția neobișnuită, dar nu și de calitatea prezentării. Vitalii Lîsenko, director interimar al Departamentului de Educație din Zaporojie, a remarcat că „a fost bine pregătită și a prezentat o strategie excelentă. Aspectul festiv nu a influențat evaluarea”.

Sprijinul soțului și o săptămână agitată

Iulia mărturisește că planificase nunta cu un an înainte, fără să știe că în aceeași zi va avea loc și concursul.

Am primit notificarea cu o săptămână înainte: „Pregătește-te pentru vineri!”. Am spus: „Dar eu am nuntă!” și mi s-a răspuns: „Pregătește-te oricum!”.

În timp ce își susținea prezentarea, soțul ei o aștepta răbdător..

Visul din copilărie al Iuliei de a lucra în educație s-a concretizat după absolvirea universității, când a predat engleză și spaniolă timp de șase ani la Gimnaziul nr. 50.

Acum, ca director, va coordona peste 400 de elevi și aproximativ 80 de profesori.

„Este un pas major. Am doar o săptămână pentru pregătiri, dar sunt entuziasmată de această nouă provocare», afirmă ea.

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