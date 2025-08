Intervenție promptă a jandarmului român în aeroport

Plutonierul adjutant șef Boicu Ionuț, membru al Detașamentului Mobil, a observat trei bărbați încercând să evadeze din custodia poliției locale. Reacția sa rapidă a fost crucială în gestionarea situației.

Jandarmul aștepta să predea bagajul în momentul în care i-a remarcat pe cei trei indivizi și nu a stat deloc pe gânduri. A dat dovadă de simț civic și a acționat imediat, chiar dacă era în concediu.

Ce spune jandarmul român

Ionuț a povestit cum s-a petrecut totul și mărturisește că a acționat imediat, solicitând inclusiv ajutorul unei polițiste aflate în zonă, pe care ulterior a ajutat-o să-l încătușeze pe infractor.

„Așteptam să predăm bagajul în aeroportul El Prat din Barcelona, când am observat că poliția locală legitima trei bărbați. Într-un moment de neatenție, aceștia au încercat să fugă în direcții diferite.

Am intervenit imediat, am reușit să îl prind pe unul dintre ei, l-am imobilizat și am solicitat sprijinul unei polițiste aflate în zonă, pe care am ajutat-o ulterior la încătușare”, a explicat jandarmul, în mesajul postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Jandarmeria a lăudat acțiunea românului aflat în vacanță

Recomandări Interviu cu istoricul Adrian Nicolae: America avea în plan să lovească cu bomba atomică mai multe orașe din Japonia / Discursul american a rămas același din 1945 și până azi

Jandarmeria Română a lăudat acțiunea lui Ionuț, printr-o postare publicată pe Facebook. Aceștia au amintit că spiritul de jandarm nu ține cont de granițe și l-au felicitat pe tânărul care a acționat, deși de afla în timpul liber.

„Intervenția promptă a jandarmului român, aflat în timpul liber, a contribuit la prinderea unui fugar și la menținerea ordinii publice.

Felicitări, Ionuț! Spiritul de jandarm nu ține cont de granițe sau de programul de lucru”, a mai precizat instituția.

Spania se numără printre destinațiile de vacanță preferate de români, iar unele dintre vedetele autohtone au decis să achiziționeze inclusiv case acolo. Este și cazul Andrei și al lui Cătălin Măruță, iar primele imagini cu locuința lor deja au apărut în mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE