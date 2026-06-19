Japonia intră puternic în cursa reactoarelor nucleare mici

Banii fac parte din pachetul uriaș de investiții japoneze în Statele Unite, estimat la 550 de miliarde de dolari, convenit cu administrația Trump în urma negocierilor comerciale dintre Washington și Tokyo, iar miza este mult mai mare decât construcția unor centrale nucleare. Statele Unite și Japonia vor să construiască împreună un lanț de aprovizionare pentru reactoarele modulare mici și apoi să exporte tehnologia în întreaga lume. Potrivit publicației Business Korea, peste 300 de SMR-uri ar putea fi construite în SUA până în 2050.

„Vrem să conducem lumea în domeniul reactoarelor modulare mici”, a spus secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, potrivit Nikkei, potrivit sursei citate.

Până la 40 de miliarde de dolari pentru reactoare GE Vernova Hitachi

O parte a investiției este deja conturată oficial. Statele Unite și Japonia au anunțat în martie un pachet de până la 40 de miliarde de dolari pentru construcția de reactoare modulare mici dezvoltate de GE Vernova Hitachi în Tennessee și Alabama, scrie Reuters. Proiectele ar urma să folosească tehnologia BWRX-300, un reactor modular mic dezvoltat de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.

Departamentul american al Energiei a anunțat, la un an după ordinele prezidențiale semnate de Donald Trump pentru relansarea energiei nucleare, că parteneriatul de 40 de miliarde de dolari cu Japonia urmărește desfășurarea reactoarelor BWRX-300 în Tennessee și Alabama. Scopul este asigurarea a 3 gigawați de energie curată și stabilă pentru regiune. Casa Albă a prezentat proiectele ca parte a unui nou val de investiții japoneze în SUA, alături de proiecte de gaze naturale în Pennsylvania și Texas.

Alte 25 de miliarde de dolari ar putea merge către NuScale

Guvernul japonez analizează și investiții de până la 25 de miliarde de dolari în proiectele companiei americane NuScale Power, tehnologie care este folosită și în cazul proiectului SMR de la Doicești, dezvoltat de RoPower Nuclear și Nuclearelectrica. Pachetul american include însă cel puțin două tipuri de reactoare:

  • reactoarele GE Vernova Hitachi, de tip BWRX-300
  • proiecte NuScale
Peste 65.000.000.000 de dolari dă Japonia ca să construiască reactoare nucleare mici în SUA, asemănătoare cu cele din România: „Vrem să conducem lumea”
Imagine generată cu AI

Toate sunt însă reactoare modulare mici, adică centrale nucleare mai compacte, construite pe module și gândite să fie instalate mai rapid decât reactoarele clasice.

Ce se construiește la Doicești

România vrea să dezvolte la Doicești, în județul Dâmbovița, prima centrală nucleară cu reactoare modulare mici NuScale din Europa. Proiectul este amplasat pe terenul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești, la aproximativ 90 de kilometri de București. Planul prevede șase module NuScale, fiecare de 77 MW, cu o capacitate totală de 462 MW. Proiectul prevede inițial instalarea unui singur reactor, urmând ca celelalte cinci module să fie achiziționate doar dacă primul funcționează conform așteptărilor.

Nuclearelectrica a anunțat în 2024 semnarea contractului FEED 2 pentru dezvoltarea proiectului de la Doicești, iar în februarie 2026 acționarii Nuclearelectrica au aprobat decizia finală de investiție pentru proiect. Proiectul este estimat să creeze aproape 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții și 2.300 de locuri de muncă în producție și asamblarea componentelor.

De ce mizează SUA pe reactoare nucleare mici

Statele Unite încearcă să relanseze rapid energia nucleară după ce Administrația Trump a anunțat că vrea ca producția nucleară americană să crească puternic până în 2050, a anunțat Departamentul american al Energiei. Mai mult, au fost semnate deja ordine executive pentru accelerarea dezvoltării reactoarelor avansate, inclusiv pentru alimentarea centrelor de date și a infrastructurii de inteligență artificială. Și pentru că inteligența artificială și centrele de date au nevoie de cantități uriașe de energie, marile companii tehnologice caută surse stabile, care pot funcționa continuu, nu doar atunci când bate vântul sau este soare.

Reactoarele modulare mici sunt prezentate ca o soluție pentru aceste nevoi, pentru că pot fi amplasate mai aproape de consumatori mari, inclusiv centre de date, fabrici sau zone industriale.

Ce sunt reactoarele modulare mici

Reactoarele modulare mici, cunoscute internațional ca SMR, sunt reactoare nucleare cu o capacitate mai mică decât centralele nucleare clasice. Dacă un reactor nuclear mare poate avea de la câteva sute până la peste 1.000 MW pe unitate, un SMR are, de regulă, până la aproximativ 300 MW pe unitate. Avantajul este că principalele componente pot fi construite în fabrică, transportate la amplasament și instalate modular.

Asta ar putea reduce timpul de construcție și ar putea face proiectele mai ușor de repetat. În practică însă, tehnologia are încă provocări mari, printre care costurile, autorizațiile, combustibilul nuclear, lanțurile de aprovizionare și acceptarea publică.

O cursă globală în care China și Rusia sunt deja avansate

Statele Unite și Japonia vor să recupereze teren într-o cursă în care China și Rusia au avansat puternic în ultimii ani. În multe proiecte nucleare mari începute recent în lume, companiile chineze și ruse au avut un rol important. Washingtonul vede energia nucleară nu doar ca pe o soluție energetică, ci și ca pe o miză strategică.

Cine controlează tehnologia, combustibilul, finanțarea și lanțurile de aprovizionare poate câștiga influență în țările care vor construi centrale nucleare în următoarele decenii. De aceea, investițiile japoneze în SUA nu sunt doar bani pentru centrale, ci și o încercare de a construi o alternativă occidentală puternică la tehnologia nucleară promovată de China și Rusia.

Pe de altă parte, companiile japoneze au astfel șansa să devină furnizori importanți de echipamente, componente și servicii pentru viitoarele centrale.

Nu este clar însă cine va răspunde în cazul unui accident nuclear. Japonia, marcată de accidentul de la Fukushima din 2011, vrea clarificări despre cine ar plăti dacă o centrală nucleară din SUA, finanțată cu bani japonezi, ar avea un accident. Un oficial american de rang înalt ar fi transmis că proiectele sunt americane, iar Japonia nu va avea o răspundere directă. Detaliile urmează să fie stabilite în negocierile finale.

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