Ce spune JD Vance despre implicarea Europei în războiul din Ucraina

Vicepreședintele american JD Vance a făcut declarații importante despre viitorul Ucrainei și rolul Europei în asigurarea securității acesteia. Potrivit Reuters, Vance a subliniat că țările europene vor trebui să suporte cea mai mare parte a costurilor pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei.

„Nu cred că ar trebui să suportăm noi povara aici… Președintele se așteaptă cu siguranță ca Europa să joace rolul principal aici”, a spus JD Vance, în timpul unui interviu acordat pentru Fox News.

De ce trebuie să suporte Europa cheltuielile privind garanțiile de securitate

În timpul interviului, vicepreședintele american a enumerat și motivele pentru care Europa ar trebui să suporte aceste cheltuieli.

Având în vedere că Ucraina se află pe teritoriul Europei, vicepreședintele SUA este de părere că securitatea acesteia este responsabilitatea Europei, tocmai pentru că este „continentul lor” și „securitatea lor”.

„Indiferent ce formă va lua acest lucru, europenii vor trebui să suporte cea mai mare parte a poverii. Este continentul lor, securitatea lor, iar președintele a fost foarte clar – vor trebui să se implice mai mult aici. (…) Ucraina vrea să fie sigură că nu va fi invadată din nou de Rusia”, a afirmat vicepreședintele american.

Rolul SUA în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina

JD Vance este de părere că SUA nu trebuie să poarte „povara cheltuielilor și a garanțiilor de securitate” pentru Ucraina. Rolul Statelor Unite ar trebui să fie de a ajuta „dacă este necesar” la „oprirea războiului”.

„Eu cred că noi trebuie să ajutăm dacă este necesar la oprirea războiului şi omorurilor, dar cred că trebuie să aşteptăm, iar preşedintele (n.r. Donald Trump) aşteaptă cu siguranţă, ca Europa să joace primul rol”, a mai precizat vicepreședintele Statelor Unite.

Președintele Trump dorește să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de 3 ani și jumătate. Administrația americană a indicat că nu va continua să „scrie cecuri în alb” pentru a finanța apărarea Kievului.

Vance a menționat că Rusia dorește unele teritorii ucrainene, „majoritatea pe care le-au ocupat, dar unele pe care nu le-au ocupat”. În prezent, Rusia ocupă aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei.

Ucraina se opune cedării teritoriilor

Ucraina se opune cedării oricărui teritoriu, o poziție pe care președintele Volodymyr Zelenskiy a declarat-o ca fiind consacrată în constituția țării. Cu toate acestea, Kievul nu are în prezent capacitatea militară de a recuceri toate zonele deținute de Rusia.

În acest context, țările europene au format o „coaliție a celor dispuși” care s-ar angaja să garanteze securitatea Ucrainei. Rămâne de văzut cum vor răspunde acestea la apelul SUA de a-și asuma o responsabilitate financiară mai mare în acest conflict.

Poziția Moscovei prividn garanțiile de securitate

Kremlinul își menține poziția fermă privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, conform unui articol Politico. Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova dorește drept de veto asupra propunerilor occidentale și nu va accepta garanții negociate fără participarea sa.

Rusia insistă ca Ucraina să devină un stat neutru, să-și reducă semnificativ forțele armate și să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO. Aceste cerințe subminează speranțele de progres diplomatic în încetarea conflictului.

„Moscova nu va fi de acord cu garanții de securitate colective negociate fără Rusia… Rusia va accepta dacă garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt oferite pe bază de egalitate cu participarea unor țări precum China, Statele Unite, Regatul Unit și Franța”, a declarat Lavrov, potrivit sursei citate.

Implicarea Rusiei și Chinei în stabilirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina este inacceptabilă pentru aliații occidentali. Aceștia consideră că ar submina suveranitatea Ucrainei.