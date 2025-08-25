Șoșoacă a distribuit o captură de ecran a unui presupus articol de pe site-ul Europa Liberă, care îi atribuia lui Vance următoarea declarație: „Senator J.D. Vance: Nu ne putem implica în statul român. România era o țară democratică! Nu mai este! Doar poporul poate face dreptate, nimeni altcineva! Sunteți o colonie franceză!”.

Verificarea faptelor demontează fake news-ul

Euroverify a investigat aceste afirmații și a constatat că articolul este fals. Elena Tănase, directorul Europa Liberă, a confirmat pentru Euronews: „Este cu siguranță o știre falsă”. Site-ul nu a publicat niciodată un astfel de articol.

Mai mult, o căutare online nu a găsit nicio sursă credibilă care să ateste că Vance ar fi făcut vreodată astfel de declarații despre România. Nici profilul său de TikTok nu conține vreun video cu aceste afirmații, contrar celor susținute de Șoșoacă.

Nu, J.D. Vance nu a spus că România este o colonie franceză. Euronews demască fake news-ul Dianei Șoșoacă
Fake news răspândit de Diana Șoșoacă, sursă: Facebook D.Ș.

Criticile reale ale lui Vance la adresa României în discursul de la Conferința de Securitate de la München

În februarie, la Conferința de Securitate de la München, Vance a criticat într-adevăr decizia României de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. El a afirmat că această decizie s-a bazat pe „suspiciuni șubrede ale unui serviciu de informații” și „presiuni enorme din partea vecinilor de pe continent”.

Vance a comentat: „Înțeleg că argumentul a fost că dezinformarea rusă a afectat rezultatul alegerilor, dar le cer prietenilor mei europeni să aibă puțină perspectivă. Dacă democrația voastră poate fi distrusă de câteva sute de mii de dolari în reclame de la o putere străină, atunci nu era o democrație foarte puternică”.

Nu, J.D. Vance nu a spus că România este o colonie franceză. Euronews demască fake news-ul Dianei Șoșoacă
Diana Șoșoacă: Foto: Hepta

Relația României cu Franța și Organizația Internațională a Francofoniei

Șoșoacă a făcut referire și la un discurs al fostului președinte Klaus Iohannis la Summitul Francofoniei din 5 octombrie 2024. Iohannis a reafirmat atunci angajamentul României față de Francofonie, dar acest lucru nu transformă țara într-o „colonie franceză”.

România este membră a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) datorită influenței culturale istorice a limbii franceze în țară, nu din cauza vreunei legături coloniale.

Tactici de dezinformare și clonarea site-urilor de știri

Acest caz ilustrează o tactică frecventă de dezinformare: clonarea site-urilor de știri credibile pentru a răspândi informații false. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a avertizat în mai 2025 asupra unei rețele de site-uri clonate care imitau pagini oficiale ale instituțiilor publice și agențiilor de știri.

Elena Tănase, de la Europa Liberă, a declarat pentru Euronews că mediul online românesc este inundat de atacuri proruse și antioccidentale, multe dintre ele concentrate împotriva Franței și a președintelui Emmanuel Macron începând din 2024.

Aceste atacuri pot fi legate de percepția Moscovei că Franța este principalul său adversar în Europa, după cum a confirmat generalul Thierry Burkhard, șeful armatei franceze, în iulie 2025.

