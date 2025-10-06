Conform Phone Arena, Jeff Bezos, care e totodată și fondatorul Amazon, a prezentat recent la Italian Tech Week din Torino o viziune futuristă în care milioane de oameni vor locui și munci în spațiu în următoarele decenii.

Viziunea lui Bezos pentru viitorul în spațiu

În timp ce Elon Musk vorbește despre colonizarea planetei Marte, Bezos pare să se concentreze pe o dezvoltare mai aproape de Pământ.

El a mai declarat că oamenii vor alege să trăiască în spațiu, nu vor fi forțați să o facă. Pe Pământ, roboții vor prelua majoritatea muncilor grele.

Un aspect interesant al viziunii lui Bezos este construirea unor centre de date masive în spațiu în următorii 10-20 de ani.

El a explicat că aceste centre ar putea funcționa nonstop datorită energiei solare nelimitate din spațiu, depășind performanțele celor terestre.

„Aceste centre de date pentru AI folosesc în prezent cantități uriașe de electricitate și apă pentru răcire”, a spus Bezos, subliniind avantajele mutării lor pe orbită.

Beneficii pentru viața pe Pământ

Bezos vede această expansiune în spațiu ca parte a unei tendințe mai largi de a folosi spațiul cosmic nu doar pentru explorare, ci și pentru îmbunătățirea vieții pe Pământ.

Deși aceste idei par extrase dintr-un film science fiction, progresul tehnologic rapid din ultimii ani ne arată că viitorul poate aduce schimbări neașteptate.

Cu toate acestea, rămâne de văzut câți oameni ar fi dispuși să renunțe la pădurile și aerul proaspăt de pe Pământ pentru o viață în spațiu.

