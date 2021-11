Artista, în vârstă de 33 de ani, era însărcinată cu primul ei copil. Jessie J a anunțat pe una dintre rețelele de socializare că a suferit un avort spontan, iar asta a făcut-o să sufere cumplit. Când a mers la a treia ecografie, medicii au descoperit că inima bebelușului nu mai bate.

Jessie J luase decizia de a avea singură un copil, după ce în octombrie se despărțise de iubitul ei, dansatorul Max Pharm, după o relație de 7 luni. Anunțul a fost făcut de vedetă înainte de concertul pe care trebuia să-l susțină în LA și spune că nu-l va anula, pentru că muzica este un fel de terapie pentru ea.

De asemenea, Jessie J a încărcat pe Instagram o fotografie cu ea în timp ce în mână ține un test de sarcină.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Ieri dimineață râdeam cu o prietenă care spunea «serios, dar cum voi trece peste concertul meu în LA mâine seară fără să spun întregului public că sunt însărcinată». Până ieri după-amiază îmi era teamă să trec peste concert fără să stric ceva. După ce am făcut a treia ecografie, medicii mi-au spus că inima bebelușului s-a oprit.

În această dimineață simt că nu am control asupra emoțiilor. Poate o să regret că postez asta sau poate nu. De fapt, nici nu știu. Ceea ce știu este că vreau să cânt diseară. Nu pentru a evita durerea sau procesul, dar pentru că știu că să cânt mă ajută.

Am avut două concerte în 2 ani, iar sufletul meu are nevoie de asta. Știu că unii oameni ar spune să anulez, dar acest moment mă ajută. Am început să cânt când eram tânără pentru bucuria sufletului meu și ca o terapie pentru dragostea de sine.

Vreau să fiu sinceră și să nu ascund ceea ce simt. (…) Mă cunosc și știu că aș fi vorbit pe scenă despre asta. Deci, în loc de un discurs emoționant în lacrimi încercând să-mi explic energia. Acest lucru mă face să mă simt mai în siguranță.

Am decis să am un copil singură. Pentru că știu că este tot ce îmi doresc și viața este scurtă. Să rămân însărcinată a fost un miracol în sine și o experiență pe care nu o voi uita niciodată și știu că o voi avea din nou. Sunt încă în stare de șoc, tristețea este copleșitoare. Dar știu că sunt puternică și știu că voi fi ok”, a fost mesajul postat de Jessie J pe Instagram.

Citeşte şi:

Alexandra Stan, la un pas să semneze cu un site pentru adulți: „Aveam şi un nume pentru asta”

Lidia Buble și sora ei, Estera, au fost eliminate de la „Asia Express”: „Este cel mai neașteptat deznodământ”

Tudor Ionescu de la Fly Project a slăbit 44 de kilograme. „Într-o zi am zis că nu mai vreau să fiu obez”

PARTENERI - GSP.RO „La București stătea câte trei ore la coadă pentru pâine și deodată purta ceas de 28.000 de lire”. Jucător al „Generaţiei de Aur”, atacat în presa din Marea Britanie

Playtech.ro Procurorii DIICOT au decis în cazul Lidiei Buble. Câți ani de ÎNCHISOARE poate primi fosta lui Răzvan Simion

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul din Cluj, în care un profesor universitar şi-a pierdut viaţa. Dascălul mai avea doar câţiva paşi până la serviciu

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2021. Scorpionii sunt tentați să-și folosească autoritatea pentru a forța mâna unor apropiați

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a reușit să fure o grupare de infractori 130 cisterne de motorină de la Mihail Kogălniceanu

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Sănătate la 100% în sezonul rece – cum deosebim răceala de gripă și cum le tratăm