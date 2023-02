„Mi-a spus chiar înainte să plece și l-am întrebat: «Ce? Te duci unde?»”, a spus prima- doamnă a SUA, într-o scurtă declarație făcută reporterilor, înainte de a se urca într-un avion pentru a pleca într-o excursie de șase zile în Namibia și Kenya.

Ea a reiterat că a aflat „chiar înainte ca el să plece, pentru că a fost, știți, un secret”.

Jill Biden a mai spus că a avut unele îngrijorări cu privire la călătoria în Ucraina.

„Desigur că am fost!”, a spus aceasta.

Jill Biden a mai spus că a vorbit cu președintele de câteva ori în timpul călătoriei sale în Ucraina și Polonia.

„A simțit că a mers bine și s-a bucurat că a plecat”, a spus prima-doamnă, adăugând că nu a văzut discursul său recent din Varșovia pentru că era în timpul unui curs.

„Nu am văzut nicio știre pentru că am fost în clasă tot timpul. Dar am auzit că discursul din Polonia a fost uimitor”, a mai spus Jill Biden.

Călătoria lui Joe Biden la Kiev a fost învăluită în secret ca urmare a preocupărilor de securitate ridicate pe care le implică vizitarea unei zone de război activ.

SUA au informat însă Rusia despre vizita lui Joe Biden la Kiev cu câteva ore înainte de plecarea acestuia de la Washington, a confirmat consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan.

După vizita în Ucraina, Joe Biden a mers la Varșovia, unde a ținut marți seară, 21 februarie, un discurs. În cadrul discursului, Biden a elogiat Moldova și a rugat asistența din Varșovia s-o aplaude pe Maia Sandu.





