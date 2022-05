Prima Doamnă a SUA vine în vizită în România. A doua vizită oficială, dar prima de când Casa Albă a devenit reședința sa oficială. Jill Biden a mai venit în România și în 2014, alături de actualul președinte al SUA, atunci când acesta era vicepreședinte.

Jill Biden a postat, la primele ore ale dimineții, pe canalul ei de Twitter un mesaj în care își anunță vizita în țara noastră și Slovacia.

„În drum spre România şi Slovacia pentru a petrece Ziua Mamei cu mame şi copii ucraineni care au fost forţaţi să-şi părăsească casele din cauza războiului lui Putin. De asemenea, voi vizita trupele americane şi voi exprima recunoştinţa pentru eforturile de ajutorare ale ţărilor vecine şi ale lucrătorilor umanitari”, a transmsi Prima Doamnă a SUA.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mothers Day with Ukrainian? mothers and children who were forced to flee their homes because of Putins war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.