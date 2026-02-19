Tratarea traumelor psihologice

Studiul, publicat în revista științifică The Lancet Psychiatry și citat de Euronews, s-a concentrat pe tratarea amintirilor intruzive, vii și nedorite ale traumei, un simptom central al tulburării de stres post-traumatic (PTSD).

Tratamentul, numit „Imagery Competing Task Intervention (ICTI)” și tradus ca „Intervenție cu sarcină mentală concurentă de tip imagistic”, a fost dezvoltat la Universitatea Uppsala din Suedia și testat cu Universitatea din Cambridge și Universitatea din Oxford.

Traumele psihologice, cum ar fi asistarea la o moarte neașteptată sau trăirea unei experiențe violente, pot provoca amintiri intruzive care persistă zile sau ani întregi și afectează sănătatea mentală și fizică a persoanelor.

Aceste amintiri intruzive, cunoscute în mod obișnuit sub numele de flashback-uri, sunt amintiri involuntare și recurente care apar brusc în minte, de obicei sub forma unor imagini vizuale ale unui traumatism.

„Chiar și o singură amintire intruzivă trecătoare a unei traume din trecut poate avea un impact puternic asupra vieții de zi cu zi, deturnând atenția și lăsând oamenii la mila emoțiilor nedorite și intruzive”, a spus Emily Holmes, profesor de psihologie la Universitatea din Uppsala și coordonatoarea studiului.

Ea a adăugat că, prin slăbirea aspectului intruziv al acestor amintiri senzoriale prin intermediul acestei scurte intervenții vizuale, oamenii experimentează mai puține imagini traumatice care revin în minte.

Componenta principală a tratamentului este jocul video Tetris

Echipa de cercetare s-a concentrat pe lucrătorii din domeniul sănătății care au trăit evenimente traumatice la locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri: primul a utilizat intervenția mentală, al doilea a ascultat muzică clasică, iar al treilea a primit tratamentul obișnuit.

Studiul a constatat că tratamentul ICTI a redus semnificativ amintirile intruzive: de la o medie inițială de 14 pe săptămână la doar una pe săptămână, după patru săptămâni, adică de zece ori mai puține decât la participanții din celelalte grupuri.

Componenta principală a tratamentului este jocul video Tetris, în care jucătorii trebuie să rotească figuri de diferite dimensiuni pentru a le potrivi pe toate într-o grilă. În prima etapă a studiului, participanții și-au reamintit pe scurt amintirea traumatică, fără a fi nevoie să o descrie sau să intre în detalii. Apoi, li s-a arătat cum să folosească rotația mentală, o abilitate cognitivă care utilizează ochiul minții. ICTI le cere apoi participanților să aplice această abilitate pentru a juca Tetris, dar într-un mod mai lent, în sesiuni de aproximativ 20 de minute.

La șase luni după studiu, 70% dintre persoanele din grupul cu tratament nou nu mai aveau deloc amintiri intruzive. „Intervenția (noastră) se concentrează pe imagini mentale, nu pe cuvinte, și este concepută să fie cât mai blândă, scurtă și practică posibil, pentru a se potrivi cu viața aglomerată a oamenilor”, a adăugat coordonatoarea studiului.

Cercetătorii au observat că tratamentul a fost benefic nu doar pentru reducerea imaginilor intruzive, ci și pentru simptomele generale ale PTSD.

Studiul a constatat că, dacă amintirile intruzive sunt reduse, ar trebui să existe un efect benefic asupra altor simptome ale PTSD. Anxietatea, depresia și funcționarea generală s-au îmbunătățit până în a patra săptămână, indiferent de nivelul de PTSD pe care îl aveau participanții la începutul studiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE