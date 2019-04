În vârstă de 43 de ani, Amy Lappos, fosta consilieră a unui congresman democrat, a susținut că Joe Biden a avut un comportament nepotrivit față de ea în timpul unei campanii de strângere de fonduri care a avut loc, în 2009, în orașul Hartford din statul american Connecticut.

Femeia susține că Biden, care era vicepreședinte la acea vreme, a intrat în bucătărie pentru a mulțumi unui grup de consilieri. La un moment dat, Joe Biden a strâns-o în brațe pentru a-și „freca” nasul de al ei, relatează BBC.

Fosta consilieră spune că gestul lui Biden „nu a fost de natură sexuală”, însă a dat dovată de „sexism şi misoginie”.

Lappos i-a cerut lui Joe Biden să nu candideze la Casa Albă.

Acuzațiile apar la doar câteva zile, după ce o altă femeie l-a acuzat pe Biden de fapte similare, care au avut loc în urmă cu 5 ani.

În 2014, Lucy Flores candida din partea Partidului Democrat pentru funcția de viceguvernator al statului Nevada, iar vicepreședintele american venise să o susțină în campanie.

Flores a afirmat că, în momentul în care se pregătea să urce pe scenă, Joe Biden i-a pus ambele mâini pe umeri, i-a mirosit părul și a pupat-o pe ceafă.

Întrebat despre valul de acuzații, Joe Biden și-a exprimat punctul de vedere într-un comunicat.

„În anii în care am fost implicat în viața publică și în campanii, am oferit nenumărate stângeri de mâini, îmbrățișări, dovezi de afecțiune și de susținere. Niciodată nu am crezut că am acționat într-un mod nepotrivit”, se arată în comunicatul emis duminică de echipa lui Joe Biden.