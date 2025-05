„Cancerul ne atinge pe toți. Ca mulți dintre voi, Jill și cu mine am învățat că suntem mai puternici în locurile rănite. Vă mulțumim pentru că ne întăriți cu dragoste și sprijin”, a transmis Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, pe X, conform AFP.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU — Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025

Amintim că Joe Biden a fost diagnosticat vineri cu „cancer de prostată, cu metastaze la nivelul oaselor”, a transmis biroul său.

„Săptămâna trecută, preşedintele Joe Biden a fost examinat ca urmare a descoperirii unui nodul prostatic, după ce a prezentat simptome urinare din ce în ce mai severe. Vineri, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, caracterizat printr-un scor Gleason de 9 (Gradul 5) cu metastaze la oase”.

Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați, dar poate fi ținut sub control dacă este depistat timpuriu.

