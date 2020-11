Acesta a alunecat și s-a ales cu câteva fisuri în zona gleznei, a dezvăluit medicul lui Biden. „Va necesita probabil o gheată specială timp de câteva săptămâni”, a precizat medicul său.

După ce și-a răsucit glezna, Joe Biden a fost examinat duminică de un ortoped, care a constatat că președintele ales al SUA nu are nicio fractură, ci doar câteva fisuri.

Biden a primit și un mesaj-surpriză. Rivalul Donald Trump i-a scris, duminică seară, pe Twitter: „Fă-te bine cât mai repede!”.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld