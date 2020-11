Joe Biden, care va împlini 78 de ani pe 20 noiembrie, a transmis primul mesaj după ce mai multe mass-media americane importante l-au creditat drept noul președinte al SUA.



„America, sunt onorat că m-ai ales să conduc marea noastră țară. Se anunță o muncă dificilă, dar vă promit un lucru: voi fi președinte pentru toți americanii, indiferent dacă ați votat pentru mine sau nu. Voi păstra credința pe care ați învestit-o în mine”, a scris Joe Biden pe Twitter.

America, Im honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8