Scriitorul John le Carré, celebru pentru romanele sale de spionaj, a murit

„Cu mare tristeţe trebuie să confirmă că David Cornwell – John le Carré – a decedat din cauza unei pneumonii sâmbătă seară, în urma unei scurte lupte împotriva bolii”, fără legătură cu COVID-19, a confirmat familia într-un mesaj redifuzat de agentul său.

Geller a declarat că l-a reprezentat pe romancier, al cărui nume real era David Cornwell, timp de aproape 15 ani și „pierderea lui va fi resimțită de fiecare iubitor de carte, de toți cei interesați de condiția umană”.

Am pierdut o mare figură a literaturii engleze, un om cu un mare spirit, amabilitate, umor și inteligență. Am pierdut un prieten, un mentor și o inspirație. Johnny Geller într-un comunicat de presă:

John le Carré, autorul cărților ”The Spy Who Came in from the Cold” și ”Tinker, Tailor, Soldier, Spy ”, a scris 25 de romane şi un volum de memorii, The Pigeon Tunnel (2016). El a vândut în total peste 60 de milioane de cărţi în întreaga lume.

Câteva dintre cele 25 de lucrări ale lui Carré au fost transformate în filme, printre care „Prietenie absolută” (The Constant Gardener), „Omul nostru din Panama” (The Tailor of Panama) și „Un spion care știa prea multe” (Tinker, Tinker, Tailor, Soldier, Spy), în timp ce „The Night Manager” a devenit un serial de televiziune BBC de succes.

The Night Manager, Foto: Hepta

Scriitorul s-a inspirat din cariera sa de agent secret, ruinată de agentul dublu britanic Kim Philby, care a dezvăluit KGB acoperirea sa, precum şi a numeroşi compatrioţi, împingându-l să demisioneze din MI6 (serviciul de informaţii externe al guvernului de la Londra).



John le Carré a devenit celebru în lumea întreagă după apariţia celui de-al treilea roman, The Spy Who Came in from the Cold (Spionul care a ieşit din joc, 1963), pe care l-a scris la 30 de ani, „măcinat de plictiseala” provocată de activităţile sale de diplomat la ambasada britanică la Bonn.

În ultimul său roman, „Agent Running in the Field”, apărut în 2019, eurofilul John le Carré a schiţat un portret fără compromisuri al premierului britanic Boris Johnson, descris ca un „porc ignorant”, şi a numit Brexitul o „nebunie”.

Foto: Epa

