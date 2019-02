Duminică seară, vedetele au ajuns în orașul Negombo, prima oprire din Sri Lanka. Cei 18 concurenți au fost cazați la un hotel, fără să știe că dimineața va veni cu o surpriză de proporții. Așa se face că au fost nevoiți să își predea telefoanele și banii la prima oră, ca apoi să urmeze cu strictețe instrucțiunile Ginei pentru a-și găsi rucsacurile Asia Express, amplasate în locuri iconice ale orașului

Cursa a reînceput la șase și jumătate dimineața, atunci când toate cele 9 echipe din cel de-al doilea sezon al reality show-ului au plecat spre ultimul punct de întâlnire al ediției, Poalele Stâncii Sigiriya. Supranumită și Stânca Leului, acest monument natural important din Sri Lanka face parte din tezarul UNESCO și cunoaște o istorie impresionantă, fiind vizitat de turiști din toată lumea. Până la a ajunge în vârf, acolo unde Gina Pistol îi aștepta, concurenții au schimbat nenumărate mașini, autocare, au mers și pe jos, doar pentru a realiza că până la steagul Asia Express aveau de urcat 1,200 de trepte. Stânca Sigiriya este amplasată la 200 de metri înălțime, motiv pentru care vedetele au avut de trecut și un adevărat test al anduranței: „Chiar nu știu cum am ajuns aici. Nu îmi explic cum am avut puterea asta”, afirma Bianca Drăgușanu. „A fost prea mult pentru mine, mă simt minunat că sunt în viață, că trăiesc. Am crezut că o să mor!”, adăuga Jojo.

Sri Lanka, țară insulară din Oceanul Indian, a fost prima destinație și i-a trecut pe concurenți prin toate stările încă din primele momente. Șocul cultural, bariera lingvistică și bugetul de un dolar pe zi au fost umbrite de dorința fiecărui concurent de a-și depăși limitele: „E momentul pe care îl aștept deja de câteva luni de zile, momentul pe care mi l-am imaginat încă de când am privit primul sezon. Asta e momentul zero în care începe tot!”, afirma Șerban Copoț.

