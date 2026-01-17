Bill Ackman a donat 10.000 de dolari pentru agentul ICE

Jonathan Ross a împușcat-o mortal pe Renee Good pe 7 ianuarie în Minneapolis, oraș din Minnesota. Agentul Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) cu o experiență de peste 10 ani, făcea parte dintr-o operațiune federală de amploare în sudul orașului Minneapolis. Renee Good, o mamă în vârstă de 37 de ani, se afla în mașina sa când a fost abordată de agenți. În timp ce aceasta încerca să plece de pe loc, Ross a tras focuri de armă în vehicul, lovind-o de patru ori în piept, braț și cap.

Serviciile de urgență au încercat să o salveze pe femeie, dar, din păcate, a fost declarată decedată la 48 de minute după ce paramedicii au ajuns la fața locului. După moartea acesteia, oamenii au donat 1,5 milioane de dolari pentru familia ei. Strângerea de fonduri s-a încheiat pe 9 ianuarie, după ce s-a strâns suma uimitoare în doar 48 de ore.

În același timp, au fost organizate strângeri de fonduri și pentru agentul ICE, potrivit publicației Unilad.

Donațiile au fost făcute pe două platforme, campaniile fiind create de susținători săi. De asemenea, pe GoFundMe creat pentru ofițer, inclusiv Bill Ackman, inclus constant în topul miliardarilor Forbes, cu o avere estimată la câteva miliarde de dolari, a donat 10.000 de dolari.

El și-a explicat donația pe platforma X: „Cred cu tărie în principiul nostru legal conform căruia cineva este nevinovat până la proba contrarie. În acest scop, am susținut (pe platforma) GoFundMe pe Jonathan Ross și am intenționat să susțin în mod similar GoFundMe-ul pentru familia lui Renee Good (strângerea ei de fondur era deja închis când am încercat să-i ofer sprijinul)”.

Oamenii au criticat gestul făcut de miliardarul american

Gestul făcut de Bill Ackman, un investitor american și manager de fonduri , cunoscut ca fondator și CEO al Pershing Square Capital Management, a fost criticat pe rețelele de socializare.

Observând reacția oamenilor, miliardarul american a spus: „Donația mea către Ross a fost caracterizată pe rețelele de socializare de către presă drept «o recompensă pentru ucigașul lui Renee Good», probabil în efortul de a genera clicuri și de a crește vizibilitatea online, iar de către unii – pentru a-și promova propriile obiective politice”.

El a adăugat: „Scopul meu în a-l sprijini pe Ross și în a încerca să o sprijin pe Good nu a fost acela de a face o declarație politică. Pur și simplu îmi continuam angajamentul de lungă durată de a ajuta persoanele acuzate de infracțiuni, oferindu-le sprijin pentru apărarea lor”.

Pe pagina GoFundMe la care Ackman a donat pentru Ross, s-au strâns până vineri, 16 ianuarie, aproximativ 760.000 de dolari. De asemenea, pe o pagină separată, creată pe GiveSendGo, au fost donați peste 282.000 de dolari, ceea ce face ca suma totală a donațiilor pentru Ross să fie de peste un milion de dolari.

Armata ar putea primi 2,7% din PIB-ul României, spune Radu Miruță
Știri România 10:24
Armata ar putea primi 2,7% din PIB-ul României, spune Radu Miruță
Primarul din Cernavodă, trimis la pușcărie pentru că a ignorat legea, judecătorii și Curtea de Conturi. „A finanțat fără cadru legal un club sportiv privat"
Exclusiv
Știri România 10:00
Primarul din Cernavodă, trimis la pușcărie pentru că a ignorat legea, judecătorii și Curtea de Conturi. „A finanțat fără cadru legal un club sportiv privat"
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?"
Stiri Mondene 10:15
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?"
Adevărul din spatele colaborării cu A.S.I.A. Alina Crișan: „Îmi venea să renunț"
Exclusiv
Stiri Mondene 10:00
Adevărul din spatele colaborării cu A.S.I.A. Alina Crișan: „Îmi venea să renunț"
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
