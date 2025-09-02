Județul Galați, afectat de reforma administrației locale a guvernului Bolojan

Galațiul conduce în topul județelor cu cele mai multe posturi ocupate care ar trebui să dispară, 17%, dar și în topul județelor în care aceste desființări de posturi afectează cel mai mare număr de unități administrativ-teritoriale (UAT) – 92%.

Comparație cu alte județe

Prahova: 724 de posturi (15%), 68 de UAT-uri vizate (65%); București: 709 posturi (8%), 4 UAT-uri vizate (57%); Argeș: 649 de posturi (16%), 58 de UAT-uri vizate (56%); Suceava: 627 de posturi (13%), 48 de UAT-uri vizate (42%).

La popul opus, județele care au cel mai mic impact sunt:

Bihor: doar 53 de posturi desființate (2%), reduceri necesare în 16% din UAT-uri; Tulcea: 60 de posturi (4%) în 21% dintre UAT-uri; Bistrița-Năsăud: 125 de posturi desființate (6%), reducere în 17% dintre UAT-uri.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat marți datele generale privind posturile totale din administrația publică locală și ce ar însemna reducerea acestora cu 40%, pentru a putea în același timp să trimită acasă și 10% din totalul bugetarilor din teritoriu. Conform statisticii generale, sunt județe unde peste 90% din UAT-uri (primării și Consiliul Județean) ar trebui să reducă din personal.

