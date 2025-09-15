Pe 10 septembrie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, au făcut cinci percheziții domiciliare și au pus în aplicare trei mandate de aducere, în București și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală.

Prejudiciul este de câteva milioane de euro. „Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei”, adică, 2,4 milioane de euro, a transmis Poliția Capitalei săptămâna trecută.

Prejudiciul a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, care primeau salarii foarte mari.

După 5 zile, Jurgen Faff a fost adus pentru audieri la sediul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1. La finalul audierilor, el a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Compania aeriană Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo, potrivit context.ro. La rândul său, Faff i-a acuzat pe jurnaliști că i-au „tulburat pacea interioară” prin publicarea unor articole pe tema modului în care a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea unui teren de golf la Sibiu, apoi n-a construit nimic. În 2024, afaceristul sibian i-a dat în judecată pe jurnaliști, cerând daune de peste 3,4 milioane de euro. Afaceristul susținea că articolele i-au prejudiciat imaginea și interesele de business.

Recomandări Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

În privința lui Horațiu Potra, el este și acum dat în urmărire internațională. Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile știu unde se află fugarul, mai precis în zona Emiratelor Arabe Unite, dar deocamdată acesta nu poate fi adus în țară.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE