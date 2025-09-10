Reacția patronului Fly Lili

Jurgen Faff, patronul Fly Lili, a reacționat în urma perchezițiilor efectuate la Sibiu și București, și spune că nu a fugit din țară, potrivit publicației Ora de Sibiu. Declarațiile acestuia au fost făcute după ce Poliția Română a transmis că, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea sa, mai multe surse precizând pentru „Libertatea” că este vorba despre Jurgen Faff.

Compania aeriană Fly Lili, care are peste 170 de angajați și mai multe aeronave în flotă, este cercetată pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane de lei. Polițiștii au efectuat miercuri, 10 septembrie, cinci percheziții în acest dosar.

Suspiciunile vizează neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați și care nu ar fi fost virate către stat, a transmis Poliția Română, într-un comunicat.

Patronul neagă orice intenție de evaziune

Jurgen Faff, fondatorul companiei aeriene, susține că firma sa trece printr-un proces de redresare financiară. De asemenea, datoriile ar fi plătite în baza unei eșalonări stabilite cu ANAF.

Jurgen Faff neagă orice intenție de evaziune sau rea-credință.

„Nu sunt în Sibiu, dar nu am fugit din țară. S-a nimerit să fiu plecat, însă dacă sunt chemat, vin oricând. Nu am făcut nimic cu rea-credință și nu am furat statul. Dimpotrivă, facem eforturi constante să ne achităm obligațiile”, a declarat Jurgen Faff, fondatorul Fly Lili, pentru Ora de Sibiu.

Afaceristul spune că a fost luat prin surprindere de ancheta polițiștilor pentru că ar exista un acord clar cu ANAF privind plata datoriilor.

„Azi dimineață (n. red. miercuri, 10 septembrie) s-au făcut controale și percheziții, ceea ce m-a luat prin surprindere. Am colaborat cu autoritățile și am discutat cu ANAF-ul. Mă întreb sincer de ce se consideră că am făcut ceva ilegal sau că încerc să fug”.

El spune că anul 2024 a fost unul extrem de dificil pentru compania sa.

„Datoriile nu au apărut peste noapte. Au fost cauzate de o perioadă extrem de dificilă. Însă noi am muncit, am căutat soluții și am reușit să ne redresăm. Vrem să ne onorăm toate obligațiile. Primul lucru pentru noi sunt angajații. Îmi asum ce s-a întâmplat, dar nu am intenția să fug și nu am furat statul”, a spus Jurgen Faff.

A eșalonat datoriile și a dat garanție un avion

Patronul companiei aeriene susține că a eșalonat datoriile și că a dat garanție un avion.

„Acum zburăm bine, avem rulaj și plătim datoriile. Luna trecută am achitat 500.000 de euro către stat. Am semnat o eșalonare cu ANAF și am oferit ca garanție un avion. Nu putem plăti totul deodată, dar suntem în stare să achităm fiecare leu”, a concluzionat Jurgen Faff.

Compania aeriană Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo, potrivit Context.ro. Ea a fost una dintre firmele de transport aerian care a dus oamenii recrutați de Horațiu Potra în Congo.



