În acest timp timp, PSD critică concluziile Comisiei de la Veneția; Nicolicea: "Mi se pare cam deplasat, ca să nu zic că se fac de râs.

Opoziția, în schimb, îi cere lui Dragnea să renunţe aruncarea în aer a ordinii politice.

„Sigur că ei recomandă doar revenirea la situaţia normală, dar această recomandare nu poate să nu fie luată în considerare dacă vrem să rămânem în Europa, dacă vrem să rămânem stat european, dacă vrem să fim stat de drept. Nu se poate, în Constituţia României se vorbeşte despre separaţia puterilor (…) fiecare doar trebuie să citească, să respecte Constituţia. S-a exagerat şi uite la ce s-a ajuns, asta e consecinţa faptului că nu s-a ţinut seama nici de legi, nici de Constituţie. Este un termen acolo în Constituţie unde se spune procurorii şefi sub autoritatea ministrului Justiţiei, acest termen trebuie citit şi interpretat corect. Nu înseamnă că sunt sub subordinea ministrului Justiţiei, pentru că este CSM-ul care are în atribuţii cariera magistraţilor, nu ministrul Justiţiei”, a spus Zegrean.