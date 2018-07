UPDATE – ora 12.05: La ieşirea din sediul DIICOT Ploiești, Oreste Teodorescu a afirmat că a fost chemat în faţa procurorilor pentru data de 12, când se afla într-o tabără în Delta Dunării, în calitate de martor şi că nu are „nicio legătură cu nciuna dintre persoanele implicate în acest caz" şi că nu are relaţii personale, sociale sau de prietenie cu persoanele publice chemate în acest dosar.

„Cu excepţia lui Răzvan Ciobanu, pe care l-am avut invitat la „Noaptea târziu cu Mircea Badea” (emisiune pe care o prezentau împreună, la Antena 1 -n.r.), în 2000, nu cunosc personal niciuna dintre aceste persoane. Procurorul DIICOT și ofiţerul de la Poliţia Judiciară mi-au confirmat oficial şi îmi vor prezenta printr-o adresă oficială că ei nu au transmis nicio informaţie din acest dosar în spaţiul public. Pe mine mă intereseazî să aflu de ce voi, colegii de breaslă, aţi colportat nişte minciuni menite să lezeze dreptul meu la imagine. 1. Că am fost la DIICOT împreună cu Raluca Băsulescu şi cu Răzvan Ciobanu, eu fiind în Delta Dunării, că mi-a fost percheziţionată casa, că am cumpărat droguri de 1.000 de euro pentru consum propriu şi pentru a afla toate aceste informaţii eu a să mă adresez în instanţă, dând în judecată pe absolut toţi ce care au transmis şi au multiplicat în spaţiul public o minciună menită să mă compromită", a afirmat Oreste Teodorescu.

Acesta a precizat că nu ştie cum a apărut informaţia privind numele său în spaţiul public şi a reiterat că nu are „nicio legătură" cu dosarul. El a sus că procurorii i-au prezentat patru fotografii cu persoane pe care nu le cunoaşte. Oreste Teodorescu mai spune că nu a consumat, nu a cumprat şi nu a traficat droguri de niciun fel.

Teodorescu a spus că nu crede că sunt coincidenţe faptul că doi recidivişti au intrat în maşina soţiei colegului său Rareş Bogdan, că un alt coleg are deschis recent dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi că el e chemat la DIICOT fiind „transformat de o parte a mediei într-un fel de Pablo Escobar de Dâmboviţa".

UPDATE – ora 11.15: Oreste Teodorescu a ajuns, în jurul orei 11.10, la sediul DIICOT Ploieşti pentru a fi audiat ca martor în dosarul „Stupefiante pentru VIP-uri”. Acesta a precizat că va face declarații la ieșirea de la audieri.

„Dau aici un răspuns general, tuturor celor care vor sa ma întrebe ceva despre un dosar despre care nu ştiu nimic! Nu am fost audiat, nu mi ‭‬ s-a comunicat nici o citaţie. Am primit doar un telefon de la numărul acesta ‭(0799) 106 127‬ de la care am fost invitat luni la Ploieşti. Foarte suspect este faptul ca cineva intoxica câţiva jurnalişti cu date 100%false despre mine dintr-o ancheta la care nu am răspuns încă procurorilor. Am contactat avocatul şi voi acţiona in instanţa pe toţi cei care fac afirmaţii denigratoare şi calomnioase despre mine, in afara oricăror probe!”, a scris Oreste Teodorescu, pe pagina sa de Facebook, după ce a aflat că numele său e vehiculat în acest doar.

„Tot acest scenariu este o făcătură de la cap la coada! Asemenea informatii sunt false 100%. Cereţi surselor voastre sa ofere probele aferente, altfel este doar o încercare grosolana de compromitere! Atenţie la claritatea informaţiilor! Vi s-au spus despre Percheziţii, consum de stupefiante, martor, acum înţeleg ca vi se creionează profilul unui traficant! Eu voi acţiona in judecată pe absolut toţi cei care afirma minciuni despre mine. in rest, va urez toate cele bune şi sa va faceţi profesiunea cu credinţă şi in spiritul adevărului, altfel este doar o imensa şi penibila manipulare!”, a mai scris el.