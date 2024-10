Multe lucruri se pot schimba în trei ani – cel puțin acesta pare să fie mesajul, atât simbolic, cât și stilistic, transmis de Kamala Harris în cea de-a doua apariție pe coperta revistei Vogue.

Cu mai puțin de o lună înainte de alegerile prezidențiale din SUA, Harris a apărut drept vedetă în ediția digitală a revistei.

Kamala Harris on the cover of Vogue.



📸: Annie Leibovitz pic.twitter.com/fQQXzwnVju — Pop Crave (@PopCrave) October 11, 2024

Îmbrăcată într-un costum cu revere ascuțite, maro, de culoarea ciocolatei (o piesă semnată Gabriela Hearst din propria colecție, conform Vogue), și o bluză din satin de culoarea prunei, Kamala Harris apare într-o ipostază relaxată, dar calculată.

În fotografie, ea stă așezată cu grație într-un fotoliu tapițat într-o nuanță de albastru pal, cu picioarele încrucișate, o mână pe picior și cealaltă pe cotieră. Ea se uită drept în camera de filmar, cu zâmbetul său subtil abia schițat pe față.

Imaginea, realizată de fotografa de modă Annie Leibovitz, este departe de prima copertă Vogue a Kamalei Harris din noiembrie 2021. Pe atunci, proaspăt aleasă vicepreședinte, Harris a fost fotografiată stând în picioare, ușor stângace, surprinsă într-un moment de râs efervescent.

Recomandări Imagini cu banii puși de un pacient pe biroul lui Nelu Tătaru, despre care procurorii susțin că sunt șpagă luată de fostul ministru al sănătății

Atunci purta o jachetă închisă la culoare semnată Donald Deal, blugi skinny negri până la gleznă și o pereche de Converse cu talpă joasă.

The New York Times a numit imaginea „deloc sofisticată,” în timp ce The Hollywood Reporter a scris că echipa lui Harris a fost „luată prin surprindere” de imagine. O sursă familiarizată cu discuțiile a spus că echipa lui Harris credea că pe copertă va fi prezentată purtând un costum albastru deschis pe un fundal auriu, o imagine care a fost în cele din urmă folosită în interiorul revistei.

Controversa a apărut imediat ce imaginea cu Harris în tenișii săi Converse a circulat pe rețelele sociale. „Merită o copertă, dar una mult mai bună decât aceasta,” a scris un utilizator pe X. „S-a tipărit deja? Putem să refacem asta?” a adăugat altul.

La scurt timp după, în Vogue a apărut o declarație: „Echipa de la Vogue a adorat imaginile realizate de Tyler Mitchell și a considerat că imaginea mai informală surprinde natura autentică și abordabilă a vicepreședintelui ales Harris – trăsături pe care le considerăm caracteristici definitorii ale administrației Biden/Harris”.

De data aceasta, însă, nici Vogue, nici echipa lui Harris nu par preocupate să sublinieze autenticitatea și accesibilitatea ei (campania lui Harris, plină de meme-uri virale, pare să fi acoperit deja acest aspect). În schimb, în cea mai recentă copertă, Kamala Harris este formală, dar totuși caldă.

Recomandări Un fost primar demis din funcție s-a retras în munți și crește 100 de cerbi lopătari. „Sunt foarte cuminți și foarte frumoși”

Pentru majoritatea fanilor lui Harris, a doua copertă Vogue reprezintă un moment de revenire, corectând percepția asupra „greșelilor” primei coperți. Acum, Harris este luată în serios, cel puțin din punct de vedere vestimentar: în costum, încălțată elegant, fără urmă de pantofi Chuck Taylor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News