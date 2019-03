”Voi lupta din greu să câștig premiul, pentru ca fiul meu să se poată opera”, ne-a declarat Kamara. Artistul a povestit pentru prima oară cum s-a îndrăgostit și cum și-a pus viața în pericol, pentru fata care i-a furat inima.

„Eram în clasa în clasa a 8-a, când m-am îndrăgostit de o fată și care era în clasa cu mine și atunci mama mi-a zis că dacă nu învăț nu mai primesc nimic, nici măcar nu mă mai primește în casă. Pentru că mie îmi ardea sa ma duc la film, să mă gândesc la fata respectivă și nu mai învățăm absolut deloc, că aveam numai filme indiene în cap. Da , serios chiar o luam așa pe campie si cantam, mă vedeam cu ea. M-am îndrăgostit și l-am corupt pe un coleg să facem schimb de loc ca să stau în spatele ei. Nu aveam curaj să îi spun că îmi place de ea, până când a venit să-mi spună că e în bratele mele azi.

De fapt, ea a vrut să spună depind de tine azi. Pai cum i-am zis? Păi mi-am uitat uitat banii de mic dejun acasă și daca poți să îmi cumperi micul dejun azi, și i-am cumpărat micul dejun timp de vreo trei luni sau o luna , nu mai stiu, ca sa stau de vorba cu ea la fiecare pauză. Și după care într-o bună zi, am văzut ca lucrurile nu cresc, am zis s-o urmăresc și încotro o ia. Am urmărit-o și am văzut că pleca cu un tip de la liceu, vai ce dezamăgit am fost. Îl și cunoșteam , îmi era vecin. Poate sunt mic și așa m-am apucat să trag de fiare, aveam 14 ani și m-am apucat să trag de fiare zi de zi, să fiu musculos. Eram în uniforma Kakie, eu mi-am luat uniforma gri , făceam lucruri care sa fiu diferit ca să mă vada, să mă vadă , nimic , nimic. Mi-am lăsat și mustata. Fratele meu mai mic, avea o piesa de teatru la scoala și mi-am luat din materialul lui și mi-am făcut un costum de ninja. Și m-am suit într-un copac cu sabia mea cu tot și am așteptat pe drumul spre casa ei, o sperii si dupa ma duc repede sa ma schimb, bag costumul cu ninja în ghiozdan și vin s-o salvez. Vezi, Doamne , ce s–a intamplat ? Ce s-a intamplat? Ma vedeam un fel de Superman, Spiderman. Chiar mi se spunea Spiderman pentru că mă suiam pe clădiri. În fine, am ajuns în situatia în care am sărit în fața ei, am scos sabia și am zis: stai! Și s-a uitat la mine, desi eram mascat mi se vedeau doar ochii și imi zice: hai mai, Kamara! (rade) Of , Doamne! Mi-am luat lucrurile și am plecat, m-am făcut mic, mic”, ne-a mai spus Kamara.

