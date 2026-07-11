Kate Middleton a revenit la unul dintre evenimentele tradiționale din agenda familiei regale britanice. Prințesa de Wales a fost prezentă la meciul anual de polo caritabil la care a participat Prințul William, marcând prima sa apariție la acest eveniment după doi ani, perioadă în care a urmat tratamentul și recuperarea în urma diagnosticului de cancer.

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Kate Middleton a revenit la meciul anual de polo caritabil al Prințului William

Kate Middleton și Prințul William, ambii în vârstă de 44 de ani, au participat vineri, 10 iulie, la DMMI Royal Charity Polo Cup 2026, desfășurat la Guards Polo Club.

Pentru Prințul William, aceasta a fost cea de-a 15-a participare la competiția caritabilă, în timp ce pentru Kate Middleton a fost prima prezență la eveniment din 2023. În ultimii doi ani, Prințesa de Wales a lipsit din cauza tratamentului și recuperării după diagnosticul de cancer.

Kate Middleton a ales o ținută de vară elegantă

Pentru eveniment, Prințesa de Wales a optat pentru o apariție clasică de vară. Kate Middleton a purtat o rochie fără mâneci, alb-negru, cu imprimeu în carouri gingham, completată de o pereche de ochelari de soare.

Prințesa a sosit la eveniment alături de Squadron Leader Mike Reynolds, aghiotantul Prințului William, iar ulterior l-a urmărit pe soțul său în timpul competiției de polo.

Gest tandru după încheierea meciului

După finalul partidei, Kate Middleton a participat la ceremonia de premiere. Înainte ca Prințul William să își primească trofeul, cei doi s-au salutat cu un sărut pe obraz, un gest rar surprins în public. William purta încă echipamentul de joc și cizmele de călărie în momentul întâlnirii.

Cei doi au avut un gest asemănător și după ediția din 2023 a competiției, una dintre puținele ocazii în care membrii familiei regale britanice au fost văzuți manifestând afecțiune în public.

Nu există reguli stricte privind gesturile de afecțiune în familia regală

Expertul în etichetă regală Myka Meier, fondator și director al Beaumont Etiquette, a explicat anterior pentru publicația People că nu există reguli oficiale care să interzică membrilor familiei regale să își manifeste afecțiunea în public.

„Membrii de rang înalt ai familiei regale, cel mai probabil, nu primesc instrucțiuni despre cum să interacționeze sau când pot ori nu pot să își arate afecțiunea în public și sunt lăsați să decidă singuri când este potrivit. Membrii familiei regale își adaptează adesea gesturile de afecțiune în funcție de formalitatea evenimentului la care participă. La evenimente solemne sau foarte oficiale este mai puțin probabil să vedem astfel de gesturi decât la evenimente relaxate, unde sunt considerate potrivite”, a explicat Myka Meier.

Prima revenire la eveniment după tratamentul împotriva cancerului

Participarea lui Kate Middleton la meciul caritabil marchează încă un pas în revenirea treptată la activitățile publice.

În ultimele luni, Prințesa de Wales și-a reluat progresiv angajamentele oficiale și a efectuat recent și prima vizită externă de la anunțarea diagnosticului.

Competiția anuală de polo are un scop caritabil și strânge fonduri pentru organizațiile susținute de Prințul și Prințesa de Wales. Organizatorii estimează că ediția din acest an va aduna peste 20 de milioane de dolari, bani care vor fi direcționați către mai multe organizații caritabile și instituții medicale din Marea Britanie.

La eveniment au fost prezenți și alți membri ai familiei regale, printre care Peter Phillips, vărul Prințului William, alături de soția sa, Harriet, și fiica acesteia, Georgina.

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