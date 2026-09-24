Un nou episod tensionat a izbucnit la Washington, după ce administrația Donald Trump a refuzat joi accesul mai multor jurnaliști în complexul Casei Albe. Măsura vine la doar câteva ore după ce un judecător federal a emis un ordin de restricție temporară prin care obliga instituția să restabilească imediat acreditările de presă pentru publicațiile Politico, CNN și MS NOW, relatează Politico.

Echipele de presă ale celor trei mari publicații au fost oprite la porțile de acces de către agenții Serviciului Secret, iar unora dintre reporteri li s-au confiscat sau dezactivat ecusonul de acces permanent.

Confruntarea de la porțile Casei Albe și reacția instanței

Punctul culminant al confruntării s-a petrecut joi dimineață, când reporterul Politico care s-a prezentat la intrare a fost informat de un agent al Serviciului Secret că nu are permisiunea de a pătrunde pe teritoriul Casei Albe folosind ecusonul său permanent.

Deși jurnalistul a explicat că instanța a dispus ridicarea interdicției, agentul a precizat că nu poate face altceva decât să îi ofere o permisie temporară de o zi, valabilă pentru vizitatorii ocazionali.

Situații similare au fost raportate de televiziunile CNN și MS NOW. Corespondenta MS NOW de la Casa Albă, Laura Barrón-López, a transmis în direct că ecusonul ei a fost dezactivat și i-a fost reținut de securitate.

La rândul său, rețeaua CNN a confirmat că fotoreporterilor și reporterilor săi, inclusiv jurnalistei Betsy Klein, li s-a interzis intrarea în mod repetat.

Echipa de avocați care reprezintă cele trei organizații media, condusă de Ted Boutrous Jr., a depus de urgență o sesizare la tribunal, acuzând administrația prezidențială de nerespectarea unei hotărâri judecătorești.

În urma acestei acțiuni, judecătorul districtual Timothy Kelly a somat reprezentanții Casei Albe să depună explicații oficiale până la mijlocul zilei.

Vizita liderului chinez Xi Jinping și argumentul securității naționale

Sfidarea deciziei judecătorești coincide cu un moment diplomatic de maximă importanță la Washington: vizita oficială de stat a președintelui chinez Xi Jinping.

Programul include treceri în revistă militare, ceremonii pe peluza nordică și discursuri oficiale, evenimente care în mod normal sunt acoperite de întregul corp de presă acreditat.

În cadrul procesului, Departamentul de Justiție al SUA a încercat să convingă instanța să mențină blocajul cel puțin până la finalizarea vizitei liderului de la Beijing, invocând motive de securitate națională.

Judecătorul Timothy Kelly a respins însă această cerință, arătând că argumentul securității reprezintă o justificare inventată ulterior.

Judecătorul a amintit că Donald Trump a afirmat public că a interzis accesul celor trei rețele din cauza relatărilor pe care le consideră „știri false” și negative la adresa administrației sale, și nu din motive de securitate.

Instanța a concluzionat că retragerea bruscă a legitimațiilor fără o notificare prealabilă și fără proceduri clare a încălcat drepturile jurnaliștilor la un proces echitabil.

Solidaritate fără precedent în rândul presei americane

Tensiunile dintre Casa Albă și presă au declanșat o reacție puternică de solidaritate în breasla jurnalistică din Statele Unite.

Marile rețele de televiziune și alte organizații media de top au refuzat să mai participe la activitățile obișnuite ale grupului de presă al Casei Albe și să difuzeze imagini oficiale furnizate de administrație în timpul deplasărilor prezidențiale.

Deși Departamentul de Justiție a susținut în instanță că administrația are dreptul de a exclude jurnaliștii care nu respectă standardele profesionale generale, judecătorul a catalogat această abordare drept o încercare vagă de a cenzura presa neagreată.