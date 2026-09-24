World Spa Awards 2026: unde se află cele mai bune spa-uri și stațiuni de relaxare din lume. Italia domină clasamentul mondial

Pregătește-ți halatul cel mai confortabil și pregătește-te să îți reprogramezi toate planurile de vacanță. Dacă fantezia ta despre un concediu perfect implică relaxare absolută, tratamente de refacere și peisaje de vis, ediția din 2026 a galei World Spa Awards a desemnat oficial cele mai bune destinații de wellness și reîntinerire de pe planetă.

Aflată la cea de-a 12-a ediție anuală, World Spa Awards a pus în lumină cele mai bune complexuri hoteliere și stațiuni de relaxare din lume. În timp ce orașul New York a obținut o victorie importantă la categoria celui mai bun spa dintr-un hotel urban, Italia a dominat categoric clasamentul mondial din acest an, adjudecându-și trofeele pentru cea mai bună destinație generală de spa, cel mai bun refugiu de wellness și cea mai spectaculoasă grotă termală din lume.

Câștigătorii au fost stabiliți în urma unui proces complex de vot public și din partea experților din industria turismului, votul desfășurându-se pe parcursul lunilor de vară. Competiția s-a derulat inițial la nivel regional pe nouă mari continente și regiuni globale, de la Africa, Asia și Caraibe, până la Europa, America de Nord și Oceania. Ulterior, câștigătorii regionali care au strâns cel mai mare număr de voturi la nivel global au revendicat marile titluri mondiale.

Titlul de cel mai bun spa dintr-un hotel la nivel mondial (World’s Best Hotel Spa) a fost adjudecat de Guerlain Wellness Spa din cadrul faimosului hotel Waldorf Astoria din New York.

În schimb, premiul pentru cel mai bun spa dintr-un resort (World’s Best Resort Spa) a mers către Italia, fiind câștigat de Lefay SPA World, parte din complexul Lefay Resort & SPA Dolomiti, un refugiu montan spectaculos, situat la mare altitudine în Alpii italieni, apreciat internațional încă de la deschidere.

Italia și-a reconfirmat supremația, obținând și titlul de cea mai bună destinație de spa din lume (World's Best Spa Destination). De asemenea, trofeul pentru cel mai bun refugiu de reîntinerire (World’s Best Wellness Retreat) a fost acordat complexului Palazzo Fiuggi din Italia, o clinică medicală de wellness construită în jurul izvoarelor termale bogate în minerale din această regiune.

Pentru căutătorii de experiențe neobișnuite, titlul pentru cea mai bună grotă termală (World’s Best Thermal Grotto Spa) a revenit complexului Grotta Giusti Thermal Spa Resort, tot din Italia.

Locația oferă o rețea subterană spectaculoasă de grote naturale unde oaspeții se pot relaxa în ape minerale încălzite natural, adânc sub dealurile din regiunea Toscana.

Printre alte distincții internaționale importante ale ediției din 2026 se numără trofeul pentru cel mai bun tratament de autor, acordat sesiunilor de terapie intuitivă conduse de Ibu Ketut Mursi la Mandapa Spa în Bali.