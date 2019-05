”Săptămâna trecută, înainte de alegeri, dar nu are nicio legătură cu alegerile, cele întâmplate în Valea Uzului, am luat o decizie şi am spus că nu susţinem Guvernul PSD-ALDE şi această decizie rămâne în vigoare. Din acest punct de vedere nu s-a schimbat nimic, fiindcă nu a fost o decizie de tip electoral sau de tip de campanie electorală, nu noi am introdus acest subiect în dezbatere şi nu noi trebuie să rezolvăm această problemă, noi aşteptăm rezolvarea problemei din partea Guvernului, fiindcă e datoria Guvernului să dea un răspuns acolo unde se întâmplă ceva ilegal”, a declarat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

În ce privește moțiunea de cenzură, liderul UDMR a spus că Uniunea este dispusă să contribuie, dar s-a arătat sceptic în privința succesului unui asemenea demers în condițiile în care USR a anunțat deja că nu dorește să intre la guvernare.

”Dacă ne vor întreba, vom avea şi noi propuneri în textul moţiunii de cenzură, că altfel nu e cazul să discutăm despre susţinere dacă nu avem şi o contribuţie. Dacă va fi cazul, dar am înţeles că nu vor să guverneze în niciun fel. USR a anunţat că nu doreşte să intre la guvernare. Pentru a prelua guvernarea, trebuie să vii cu câteva chestii concrete, majoritatea şi un acord de coaliţie sau din cine este alcătuită majoritatea, un lucru esenţial”, a afirmat Kelemen Hunor, după şedinţa de marți a conducerii UDMR.

Referitor la declaraţiile lui Ludovic Orban, care a spus că, în calitate de preşedinte de partid, este legitimat să devină premier, preşedintele UDMR a precizat că doreşte să vadă semnătura „pe această hârtie de coaliţie” a lui Dacian Cioloş şi a lui Dan Barna, liderii USR şi PLUS.

Citește și:PNL cere Guvernului să demisioneze; în caz contrar, va depune moțiune de cenzură până la finele sesiunii parlamentare

Citește mai multe despre kelemen hunor, Moţiune de cenzură și UDMR pe Libertatea.