Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”

Teoria conspirației privind o rețea de influență cu premierul ungar Magyar Péter

Liderul Uniunii a catalogat drept „fabulații și invenții” zvonurile privind o rețea de influență ce i-ar include pe premierul ungar Magyar Péter, liderul PPE Manfred Weber și europarlamentarul Siegfried Mureșan.

„Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alții, merg chiar mai departe și au reușit să dezvolte o conspirație întreagă”, a scris Kelemen Hunor, demontând totodată și ipoteza unei înțelegeri secrete legate de gazele din Marea Neagră.

„Scenarita și teoriile conspiraționiste” nu îl vor ajuta pe premierul desemnat Adrian Veștea

În finalul mesajului său, liderul UDMR a ținut să sublinieze independența totală a deciziilor partidului pe care îl conduce și a cerut ferm oprirea manipulărilor în această perioadă de instabilitate politică.

„Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. N-au fost și nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru și suntem în stare să evaluăm situația politică și perspectivele politice”, a punctat ferm Kelemen Hunor, avertizând că „scenarita și teoriile conspiraționiste” nu îl vor ajuta pe premierul desemnat Adrian Veștea să obțină majoritatea necesară în Parlament.

UDMR a decis că nu va intra la guvernare și nu va vota Guvernul Veștea

UDMR a anunțat oficial marți, 16 iunie, că nu va face parte dintr-un viitor Executiv condus de Adrian Veștea și le recomandă parlamentarilor săi să voteze împotriva învestirii noului Cabinet.

Anunțul a fost făcut marți de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, în urma ședinței Consiliului Permanent al Uniunii. Decizia vine în contextul în care premierul desemnat a început negocieri controversate cu partidele suveraniste pentru a compensa lipsa de sprijin din partea propriului partid, PNL.

„După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut şi în presă, am văzut că ar fi nevoie şi de voturile neafilaţilor, care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dorit să ajungem în aceeaşi barcă cu aceşti deputaţi şi senatori neafilaţi care vin din aceste partide”, a spus Csoma Botond, după şedinţa UDMR.

Zi decisivă pentru noul Guvern, pe fondul unui război total în PNL

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a declarat răspicat că „merge înainte” și își va asuma echipa în fața Parlamentului, chiar dacă a încasat lovituri dure după demisia lui Cătălin Predoiu din conducerea PNL și refuzul lui Vlad Nistor de a prelua Ministerul Culturii.

Tabăra din jurul lui Ilie Bolojan a izolat gruparea Veștea și a stabilit Congresul de excludere pentru 21 iunie, însă premierul desemnat refuză să dea înapoi: își definitivează lista – unde Cristian Pistol este vehiculat la Transporturi – și negociază direct la Vila Lac, deși primește semnale de alertă de la PSD, unde mai mulți parlamentari amenință că nu vor vota cabinetul.