Predoiu, primul liberal care a cerut rămânerea la guvernare alături de PSD

Predoiu declarase în cadrul Biroului Politic al PNL- unde s-a votat împotriva susținerii guvernului Veștea – că „probabil, acesta va fi ultimul meu discurs în cadrul PNL.

Predoiu a fost primul lider liberal care, după căderea guvernului Bolojan, a cerut ca PNL să rămână la guvernare în Coaliție cu PSD și și-a reiterat această poziție în BPN-ul partidului. „PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, a susţinut Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

„Este foarte multă emoţie în partid (…) PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită şi de a fugi de responsabilitatea guvernării, sau a cântări ce opţiuni are, şi să continue mai departe să-şi asume aceste responsabilităţi. Le vom discuta în partid”, a mai declarat Predoiu.

Război total în PNL: liberalii, prinși între excluderi și tentativă de răsturnare a lui Bolojan

PNL stă pe un butoi cu pulbere, iar lupta nu este legată doar de viitorul guvernării, ci și de viitorul partidului. Următoarele zile vor duce la separararea apelor și va arăta raportul de putere. În timp ce echipa Bolojan vrea să-i dea afară pe cei considerați puciști, gruparea reunită în jurul lui Adrian Veștea și Hubert Thuma țintesc preluarea condecerii partidului la viitorul congres. Doar că o condiție esențială în demersul lor e să mai fie în partid până la congres.

Prima mutare este a echipei Bolojan. Pentru azi, miercuri 17 iunie, la ora 16.00, a fost convocat un Birou Politic Național. Ședința va fi în format online și are drept scop reconfirmarea deciziei de luni din BPN, că oricine acceptă o funcție ministerială în Guvernul Veștea e exclus de drept din partid.

Pe scurt, în prima fază, Adrian Veștea va fi singurul exclus pe acest motiv. Validarea finală pentru excludere este cea a Consiliului Național. Iar acest Consiliu Național, unde sunt de obicei 800-1.000 de membri de partid, va fi convocat cât mai rapid de Biroul Politic Național. Cel mai devreme Consiliul Național poate fi vineri.

De asemenea, potrivit surselor LIbertatea, Congresul Extraordinar va fi convocat pentru duminică.

Cine este Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu s-a născut pe 27 august 1968, în Buzău. El a studiat la Colegiul Naţional Bogdan Petriceicu Hasdeu (1982-1986) şi la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti (1987-1991). În 2003, a obţinut titlul ştiinţific de doctor în drept „Summa cum Laudae”.

Predoiu și-a completat studiile universitare în 1994, când a urmat un stagiu de specializare ca avocat în Baroul Caen din Franţa.

El a fost profesor universitar la Facultatea de Drept din Universitatea Bucureşti (1994-2007).

Cariera politică a lui Cătălin Predoiu

Predoiu a deținut mai multe funcții politice importante, în special în Partidul Național Liberal. Activitatea politică a început în iulie 2013, când s-a înscris în Partidul Democrat-Liberal (PDL).

În perioada 2013-2014, a fost prim-vicepreședinte al PDL, înainte de fuziunea cu PNL. După fuziunea din iulie 2014, Cătălin Predoiu a fost numit prim-vicepreședinte al PNL, funcție pe care a ocupat-o până în 2017. În paralel, din decembrie 2015, Cătălin Predoiu a preluat conducerea PNL București, până în iunie 2016.

În iunie 2016, Cătălin Predoiu a candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar s-a clasat pe locul al treilea (13%), după Gabriela Firea (42%) și Nicușor Dan (29%). După acest rezultat, a demisionat de la șefia PNL București.

El a ocupat funcții importante și în Guvern. Cătălin Predoiu a fost pe rând ministru al Justiției (2008-2012, 2019-2020, 2021-2023) și ministru de Interne din 2023 și până în prezent. El a mai fost și ministru interimar de Externe în 2009.

În februarie 2012, a fost numit premier interimar după ce Emil Boc a demisionat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE