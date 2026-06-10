Xi Jinping a efectuat luni și marți prima sa vizită în Coreea de Nord din 2019 încoace, după ce i-a găzduit luna trecută, la Beijing, pe președintele american Donald Trump și pe liderul autocrat rus Vladimir Putin.

Xi Jinping și Kim Jong-un „și-au exprimat satisfacția și emoția profundă pentru că au stabilit o foaie de parcurs ambițioasă pentru dezvoltarea relațiilor”, relatează KCNA.

Marți, Xi și Kim au vizitat Școala Centrală de Pregătire a Cadrelor Partidului Muncitoresc Coreean și au plantat un copac, după care au prezentat omagii la Turnul Prieteniei, un memorial ridicat în onoarea soldaților chinezi care au murit în timpul Războiului din Coreea (1950-1953).

Xi Jinping și Kim Jong-un discută în timpul vizitei la Școala de Pregătire a Cadrelor Foto: Profimedia
Xi Jinping și Kim Jong-un discută în timpul vizitei la Școala de Pregătire a Cadrelor Foto: Profimedia

De asemenea, cei doi lideri de stat au asistat împreună la un spectacol muzical, unde a fost afișat mesajul „Vă iubesc, dragostea mea pentru China”.

La sfârșitul călătoriei, Xi Jinping i-a lăsat o scrisoare de mulțumire lui Kim Jong-un în care a ținut să menționeze că a găsit la Phenian „o serie de puncte importante de convergență” care „demonstrează hotărârea fermă a ambelor părți (…) de a menține pacea și stabilitatea în regiune și în restul lumii”.

Potrivit presei de stat de la Beijing, Xi Jinping a cerut, de asemenea, „consolidarea schimburilor diplomatice, polițienești și militare”, precum și a cooperării economice. Apelul la consolidarea schimburilor militare a stârnit îngrijorări la Seul.

Xi Jinping, Kim Jong-un și soțiile lor discută în timpul cinei Foto: Profimedia
Xi Jinping, Kim Jong-un și soțiile lor discută în timpul cinei Foto: Profimedia

Această călătorie a avut loc în contextul în care Phenianul s-a apropiat considerabil de regimul de la Moscova în ultimii ani, în special prin desfășurarea de soldați nord-coreeni împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, China rămâne de departe principalul partener comercial al Coreei de Nord și un susținător diplomatic crucial al regimului de la Phenian, care este supus sancțiunilor internaționale.

Cele două țări au, de asemenea, o alianță militară bazată pe un tratat din 1961 care le obligă să se ajute reciproc în cazul unui atac armat.

Potrivit lui Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, Beijingul pare că-și dorește să folosească schimbul de informații militare pentru a „evalua direct evoluțiile tehnologice din cadrul armatei nord-coreene și stadiul transferurilor de tehnologie rusească”.

China vrea să „colecteze informații pentru a monitoriza dezvoltarea rețelelor pro-ruse și pro-chineze din cadrul armatei nord-coreene”, consideră analistul.

Un bărbat surprins în timp ce citește un ziar guvernamental de la Beijing după vizita lui Xi la Phenian Foto: Profimedia
Un bărbat surprins în timp ce citește un ziar guvernamental de la Beijing după vizita lui Xi la Phenian Foto: Profimedia

De altfel, Coreea de Sud a avertizat miercuri că propunerea lui Xi Jinping de a extinde schimburile militare cu Coreea de Nord nu are precedente publice. „A fost primul caz cunoscut în care subiectul este menționat public”, a afirmat pentru EFE Ministerul Unificării din Coreea de Sud.

Relatările oficiale ale vizitei lui Xi la Phenian nu menționează programul nord-coreean de arme. Potrivit Casei Albe, Donald Trump și Xi Jinping „și-au reafirmat obiectivul comun de denuclearizare a Coreei de Nord”. Totuși, Beijingul nu a menționat acest aspect.

 Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, a declarat duminică, înainte de sosirea lui Xi la Phenian, că programul nuclear al Coreei de Nord este „absolut nenegociabil”.

Xi Jinping în vizită în Coreea de Nord la Kim Jong UnIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10
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