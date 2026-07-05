Agenția oficială KCNA a relatat duminică detalii despre eveniment, subliniind că liderul nord-coreean a ordonat ca distrugătorul să fie pregătit pentru serviciul Marinei în următoarele două luni.

În imaginile publicate de presa de stat, Kim Jong-un este surprins purtând o pălărie galbenă, urmărind testele de la un punct de observație pe coastă, înconjurat de ofițeri. O altă fotografie arată momentul lansării unei rachete de pe Kang Kon către mare, potrivit News.

Kim Jong-un testează distrugătorul Kang Kon Foto: Profimedia

Acest test marchează o etapă importantă pentru Coreea de Nord, după ce nava a suferit un eșec major în mai 2025, când s-a răsturnat parțial în timpul lansării inițiale la apă.

La acea vreme, Kim Jong-un a criticat dur „neglijența absolută” care a dus la incident și a cerut tragerea la răspundere a celor responsabili.

Agenția KCNA a anunțat și că președintele chinez Xi Jinping a transmis o scrisoare liderului nord-coreean. Gestul vine ca răspuns la felicitările lui Kim Jong-un cu ocazia aniversării a 105 ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez.

„Sunt pregătit să îndrum sectoarele și regiunile relevante din ambele părți pentru punerea în aplicare deplină a importantului nostru acord comun și să dezvolt relațiile dintre China și RPDC pe termen lung, într-un mod solid și stabil”, a scris Xi. Președintele chinez a făcut o vizită în Coreea de Nord în luna iunie.

Deși relațiile dintre Phenian și Moscova s-au consolidat în ultimii ani, China rămâne principalul partener al Coreei de Nord.

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