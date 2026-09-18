Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-Un acuză SUA că amplifică tensiunile în Peninsula Coreeană prin exerciţii militare: „Vom riposta”

Sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a lansat o serie de acuzații dure la adresa Statelor Unite ale Americii, pe care le acuză de amplificarea tensiunilor din regiune prin intermediul manevrelor militare repetate.

Oficialul de la Phenian a avertizat vineri că Republica Populară Democrată Coreeană este pregătită să ofere un răspuns proporțional și mult mai agresiv în cazul în care securitatea sa va fi pusă în pericol.

Poziția fermă a regimului nord-coreean a fost transmisă printr-un comunicat difuzat de agenția oficială de presă KCNA și preluat de publicația The Strait Times. În declarația sa, Kim Yo Jong a subliniat că acțiunile ostile îndreptate împotriva țării sale au atins niveluri fără precedent, situație care impune adoptarea unor măsuri defensive cu un caracter mult mai ofensiv.

Reacția de la Phenian survine în urma încheierii exercițiului naval anual „Pacific Vanguard”, desfășurat în perioada 29 august – 10 septembrie în apele din jurul insulei Guam. Manevrele militare au angrenat forțe navale din Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Canada și Noua Zeelandă, având ca obiectiv declarat consolidarea cooperării și operabilității comune în regiunea Indo-Pacifică.

În calitatea sa de directoare a departamentului de afaceri generale din cadrul Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, Kim Yo Jong a catalogat antrenamentele aliate drept o repetiție directă de război. Ea a punctat că astfel de aplicații constituie principala sursă de destabilizare din Peninsula Coreeană și a reafirmat intenția Phenianului de a-și consolida capacitatea de descurajare nucleară.

Reprezentanta regimului a amintit că forțele armate nord-coreene sunt pregătite să își îndeplinească îndatoririle constituționale și să folosească toate mijloacele militare disponibile dacă interesele supreme, suveranitatea sau mediul de securitate al națiunii vor fi încălcate de acțiunile militare ale Statelor Unite și ale aliaților lor.