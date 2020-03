De Valentina Postelnicu,

„Trăim în aceste zile o criză care, în urmă cu doar câteva luni, părea de neconceput pentru întreaga omenire. Știu că viața fiecăruia dintre noi s-a schimbat și că în fiecare zi ne este teamă pentru sănătatea celor dragi. Pentru a ne proteja am luat și va trebui să luăm în continuare măsuri severe. Sunt multe incertitudini în această perioadă, însă există o certitudine mai presus de orice. Împreună și doar împreună vom reuși! Noi, românii, suntem un popor greu încercat, dar uniți am depășit toate tragediile și am ieșit întăriți din nenumărate provocări. La fel vom face și acum!”, afirmă în mesaj şeful statului.