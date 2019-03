„Au fost destule, şi ameninţări, şi presiuni, şi hărţuiri şi încercări de intimidare. Este celebru şi acel caz cu firma Black Cube. Ştie deja toată lumea ce s-a întâmplat. Chiar a fost ceva ciudat înainte de audierea din Parlamentul European, de la Bruxelles, la hotel unde am stat. Am primit o scrisoare extrem de ciudată. Cred că este cunoscut că primesc pază de la SPP. Nu aş avea motive să mă tem. Am fost încurajată de procurori şi judecători şi mai ales de la cunoscuţi. E foarte grav ce se întâmplă acum în justiţie. Pentru că sunt date legi care încalcă recomandarile GRECO şi riscurile sunt mari, iar magistratii trag un semnal de alarmă. Ieri am purtat banderolă albă, ceea ce voi face in continuare”, a spus Kovesi, la Europa FM.

Fosta șefă DNA a mai vorbit, în interviul acordat Andreei Esca la postul de radio, despre coincidențele din dosarul penal pe care i l-a făcut secția de anchetare a magistraților.

„Este clar că dosarul penal este plin de coincidențe. S-a început urmărirea mea penală chiar înainte de audierea din Parlamentul European, deși era dosarul vechi de un an. O altă coincidență este că după ce m-am întors de la Bruxelles am primit citație pentru 7 martie, când iar trebuie să fiu prezentă la Bruxelles. De ce nu în 6 sau în 8? Sunt prea multe coincidențe!”, a spus Kovesi.

