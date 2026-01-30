Kremlinul a acceptat propunerea lui Donald Trump privind un armistițiu energetic în Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut personal președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să oprească atacurile asupra Kievului și altor orașe din Ucraina până la reluarea negocierilor din Abu Dhabi, potrivit portalului rus de știri Kommersant.ru.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat că Vladimir Putin a acceptat această cerere. „Răspunsul președintelui Putin a fost unul afirmativ.

Vorbim despre crearea unor condiții favorabile pentru desfășurarea negocierilor”, a declarat Dmitri Peskov. „Da, desigur, a existat o cerere personală din partea președintelui Trump”.

Donald Trump l-a rugat personal pe Putin să înceteze focul asupra Kievului

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că a discutat personal cu Vladimir Putin, cerându-i oprirea bombardamentelor asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână din cauza temperaturilor extrem de scăzute.

Donald Trump a subliniat că apelul său către Putin se referă la oprirea atacurilor pentru o săptămână, menționând condițiile meteorologice extreme.

„L-am rugat personal pe președintele Putin să înceteze focul asupra Kievului și altor orașe pentru o săptămână. Și el a fost de acord să facă acest lucru. Trebuie să vă spun, a fost foarte plăcut”, a afirmat Trump într-o ședință a cabinetului său, transmisă pe canalul YouTube al Casei Albe.

Trump susține că apelul său către Moscova a fost dat împotriva sfaturilor de la consilierii americani

Trump a explicat că apelul la Moscova a fost făcut în ciuda sfaturilor consilierilor săi, care se îndoiau de succesul inițiativei.

„Mulți mi-au spus: «Nu irosi apelul, nu vei obține nimic». Și totuși, am făcut-o”, a insistat liderul american.

Surse independente au confirmat, potrivit unui articol publicat de The Moscow Times, că, începând de joi, ora 7.00, atât forțele ruse, cât și cele ucrainene au primit ordine de a înceta atacurile asupra infrastructurii energetice. Un blogger rus pro-război a indicat că moratoriul ar urma să dureze până pe 3 februarie. Canalul ucrainean Supernova+ a raportat, la rândul său, că armata ucraineană a primit ordine similare.

Volodimir Zelenski spune că nu au existat acorduri directe între Moscova și Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu au existat negocieri directe sau acorduri între Moscova și Kiev privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

El a sugerat, de asemenea, că viitoarea rundă de negocieri din 1 februarie, la Abu Dhabi, ar putea fi afectată de tensiunile legate de o posibilă acțiune militară a SUA împotriva Iranului.

Următoarea rundă de negocieri SUA, Rusia și Ucraina ar urma să aibă loc la 1 februarie

Negocierile trilaterale între delegațiile SUA, Rusia și Ucraina au început în Abu Dhabi pe 23 și 24 ianuarie. Următorul ciclu de discuții urmează să aibă loc pe 1 februarie 2026, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit sursei citate mai sus.

Întâlnirea precedentă s-a desfășurat cu ușile închise, însă Peskov a evidențiat progresul în contactele la nivel de experți cu privire la subiectele complexe ale conflictului ruso-ucrainean.