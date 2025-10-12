Dmitri Peskov susține în mod fals că Rep. Moldova duce o politică de „antagonizare” față de Rusia pe fondul parcursului de aderare la UE. În realitate, autoritățile de la Chișinău s-au exprimat mereu pentru relații normale cu Rusia și tot ce au făcut în ultimul timp a fost să reacționeze mai ferm în contracararea acțiunilor rusești împotriva Republicii Moldova.

„Ei cred că actuala linie de apropiere de Europa implică o antagonizare deplină a Rusiei. O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Peskov, referindu-se la Ucraina, potrivit The Moscow Times, care citează TASS, o agenție de presă aflată în slujba Kremlinului.

Amenințarea lui Peskov vine la doar câteva zile după ce Guvernul Rep. Moldova a aprobat Strategia Națională de Securitate și Apărare până în 2035, un document care pune accent pe războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și pe riscurile extinderii conflictului către granițele Republicii Moldova, notează Biziday.

Un alt pericol menționat în strategie este prezența a aproximativ o mie de militari ruși în regiunea separatistă Transnistria, susținută de regimul de la Moscova. Conform documentului, Rusia este „principala amenințare” la adresa Rep. Moldova.

Ținând cont de aceste pericole, autoritățile de la Chișinău mizează pe creșterea efectivelor armatei naționale cu o treime și creșterea cheltuielilor pentru apărare la 1% din PIB. Noua strategie prevede, de asemenea, o tranziție la standardele NATO. În plus, documentul precizează că neutralitatea consacrată în Constituție „obligă” Rep. Moldova „să ia toate măsurile, inclusiv militare, pentru apărarea sa”, inclusiv participarea la exerciții internaționale.

Kremlinul amenință de regulă orice stat vecin sau din așa-zisa „vecinătate apropiată” care intenționează să-și consolideze apărarea. „Aceasta este continuarea unei linii destul de conflictuale față de țara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actualii lideri ai Republicii Moldova fac o greșeală gravă”, a insistat Peskov.

Pe lângă noua Strategie Națională de Securitate și Apărare, comentariile lui Peskov denotă că regimul de la Moscova este extrem de deranjat de rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au fost câștigate de tabăra pro-europeană în pofida amestecului masiv al Kremlinului prin tentative de a cumpăra votul, proteste plătite, pregătirea unor acțiuni de destabilizare, finanțări ilegale pentru partide proruse, atacuri cibernetice, propagandă masivă prin rețele de troli etc.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS, proeuropean) a câștigat alegerile cu peste 50% din voturi și 55 de mandate, în timp ce Blocul Electoral Patriotic (BEP, prorus), inventat și fondat după o reuniune la Moscova, a obținut un rezultat sub așteptări, de puțin peste 24% din voturi și 26 de mandate din cele 101 ale Parlamentului. Kremlinul, care nu mai organizează alegeri libere și corecte de la instalarea lui Vladimir Putin la putere, în 2000, a acuzat imediat fraude, așa cum obișnuiește cu toate alegerile ale căror rezultate nu-i convin, inclusiv în cazul ultimelor alegeri prezidențiale din România.

Alegerile din Republica Moldova au fost atât pentru păstrarea suveranității și independenței țării, cât și pentru reconfirmarea orientării pro-europene. Alternativa, una sumbră, era un stat capturat de ruși și cel mai probabil atras în războiul din Ucraina și folosit ca rampă pentru destabilizarea UE și NATO.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat în repetate rânduri Moscova că se amestecă în afacerile interne ale țării, inclusiv prin pregătirea unei lovituri de stat în cazul în care acoliții săi de la Chișinău ar fi câștigat alegerile parlamentare. Rusia „își va continua campaniile de dezinformare”, a avertizat Maia Sandu, care și-a propus să ducă Republica Moldova în UE în pofida interferențelor și amenințărilor din partea Rusiei.

Unul dintre cele mai mari pericole care amenință în prezent democrația este „războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Europei”. „Cel mai vizibil front al acestuia este agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Dar Rusia duce și un război hibrid împotriva altor democrații europene, folosind drone, atacuri cibernetice, ingerințe în alegeri și finanțări ilicite”, a precizat președinta Republicii Moldova într-un discurs ținut sâmbătă cu ocazia marcării a 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția.

Rusia menține în mod ilegal un contingent de militari în Transnistria, asta deși și-a asumat angajamentul de a-l retrage. În plus, duce o politică de antagonizare a populației găgăuze atât împotriva autorităților de la Chișinău, cât și împotriva României și UE/NATO. Tot ce vrea Kremlinul este să-și impună planul imperialist: instaurarea „russkii mir” (așa-zisa „lume rusă”) în fostele colonii sovietice și extinderea sferei de influență în Europa cel puțin până la zona subjugată de Uniunea Sovietică pe vremea Războiului Rece.

