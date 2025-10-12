Dmitri Peskov susține în mod fals că Rep. Moldova duce o politică de „antagonizare” față de Rusia pe fondul parcursului de aderare la UE. În realitate, autoritățile de la Chișinău s-au exprimat mereu pentru relații normale cu Rusia și tot ce au făcut în ultimul timp a fost să reacționeze mai ferm în contracararea acțiunilor rusești împotriva Republicii Moldova.

„Ei cred că actuala linie de apropiere de Europa implică o antagonizare deplină a Rusiei. O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Peskov, referindu-se la Ucraina, potrivit The Moscow Times, care citează TASS, o agenție de presă aflată în slujba Kremlinului.

Amenințarea lui Peskov vine la doar câteva zile după ce Guvernul Rep. Moldova a aprobat Strategia Națională de Securitate și Apărare până în 2035, un document care pune accent pe războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și pe riscurile extinderii conflictului către granițele Republicii Moldova, notează Biziday.

Un alt pericol menționat în strategie este prezența a aproximativ o mie de militari ruși în regiunea separatistă Transnistria, susținută de regimul de la Moscova. Conform documentului, Rusia este „principala amenințare” la adresa Rep. Moldova.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Recomandări
Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Ținând cont de aceste pericole, autoritățile de la Chișinău mizează pe creșterea efectivelor armatei naționale cu o treime și creșterea cheltuielilor pentru apărare la 1% din PIB. Noua strategie prevede, de asemenea, o tranziție la standardele NATO. În plus, documentul precizează că neutralitatea consacrată în Constituție „obligă” Rep. Moldova „să ia toate măsurile, inclusiv militare, pentru apărarea sa”, inclusiv participarea la exerciții internaționale.

Kremlinul amenință de regulă orice stat vecin sau din așa-zisa „vecinătate apropiată” care intenționează să-și consolideze apărarea. „Aceasta este continuarea unei linii destul de conflictuale față de țara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actualii lideri ai Republicii Moldova fac o greșeală gravă”, a insistat Peskov.

Pe lângă noua Strategie Națională de Securitate și Apărare, comentariile lui Peskov denotă că regimul de la Moscova este extrem de deranjat de rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au fost câștigate de tabăra pro-europeană în pofida amestecului masiv al Kremlinului prin tentative de a cumpăra votul, proteste plătite, pregătirea unor acțiuni de destabilizare, finanțări ilegale pentru partide proruse, atacuri cibernetice, propagandă masivă prin rețele de troli etc.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS, proeuropean) a câștigat alegerile cu peste 50% din voturi și 55 de mandate, în timp ce Blocul Electoral Patriotic (BEP, prorus), inventat și fondat după o reuniune la Moscova, a obținut un rezultat sub așteptări, de puțin peste 24% din voturi și 26 de mandate din cele 101 ale Parlamentului. Kremlinul, care nu mai organizează alegeri libere și corecte de la instalarea lui Vladimir Putin la putere, în 2000, a acuzat imediat fraude, așa cum obișnuiește cu toate alegerile ale căror rezultate nu-i convin, inclusiv în cazul ultimelor alegeri prezidențiale din România.

Alegerile din Republica Moldova au fost atât pentru păstrarea suveranității și independenței țării, cât și pentru reconfirmarea orientării pro-europene. Alternativa, una sumbră, era un stat capturat de ruși și cel mai probabil atras în războiul din Ucraina și folosit ca rampă pentru destabilizarea UE și NATO.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat în repetate rânduri Moscova că se amestecă în afacerile interne ale țării, inclusiv prin pregătirea unei lovituri de stat în cazul în care acoliții săi de la Chișinău ar fi câștigat alegerile parlamentare. Rusia „își va continua campaniile de dezinformare”, a avertizat Maia Sandu, care și-a propus să ducă Republica Moldova în UE în pofida interferențelor și amenințărilor din partea Rusiei.

Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Recomandări
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”

Unul dintre cele mai mari pericole care amenință în prezent democrația este „războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Europei”. „Cel mai vizibil front al acestuia este agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Dar Rusia duce și un război hibrid împotriva altor democrații europene, folosind drone, atacuri cibernetice, ingerințe în alegeri și finanțări ilicite”, a precizat președinta Republicii Moldova într-un discurs ținut sâmbătă cu ocazia marcării a 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția.

Rusia menține în mod ilegal un contingent de militari în Transnistria, asta deși și-a asumat angajamentul de a-l retrage. În plus, duce o politică de antagonizare a populației găgăuze atât împotriva autorităților de la Chișinău, cât și împotriva României și UE/NATO. Tot ce vrea Kremlinul este să-și impună planul imperialist: instaurarea „russkii mir” (așa-zisa „lume rusă”) în fostele colonii sovietice și extinderea sferei de influență în Europa cel puțin până la zona subjugată de Uniunea Sovietică pe vremea Războiului Rece.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a mers la Oradea și a ținut un discurs, dar pe agenda premierului evenimentul nu a existat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Presa austriacă, despre Bucureștiul anilor ’90: „Era ca în Coreea de Nord, câinii alergau pe străzi”. Cum văd reporterii orașul acum
GSP.RO
Presa austriacă, despre Bucureștiul anilor ’90: „Era ca în Coreea de Nord, câinii alergau pe străzi”. Cum văd reporterii orașul acum
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Hidroelectrica cheltuie peste 46.000 de euro pe drone aeriene și subacvatice cu care va verifica hidrocentralele și barajele
Știri România 19:53
Hidroelectrica cheltuie peste 46.000 de euro pe drone aeriene și subacvatice cu care va verifica hidrocentralele și barajele
Doctorița de gardă a fost luată la bătaie din senin și înjurată pe holul spitalului din Medgidia de o mamă și fiicele ei
Știri România 19:48
Doctorița de gardă a fost luată la bătaie din senin și înjurată pe holul spitalului din Medgidia de o mamă și fiicele ei
Parteneri
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Adevarul.ro
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Fanatik.ro
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum se descurcă Alina Laufer cu patru copii: „Sunt cea mai tare mămică, nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni”
Stiri Mondene 16:51
Cum se descurcă Alina Laufer cu patru copii: „Sunt cea mai tare mămică, nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni”
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Stiri Mondene 15:38
Reacția Claudiei Pătrășcanu după ce Gabi Bădălău ar fi refuzat să plătească pensia alimentară a copiilor: „Rușinos”. Cât trebuia să le dea lunar
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax.ro
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
KanalD.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul

Politic

Ilie Bolojan a mers la Oradea și a ținut un discurs, dar pe agenda premierului evenimentul nu a existat
Politică 20:01
Ilie Bolojan a mers la Oradea și a ținut un discurs, dar pe agenda premierului evenimentul nu a existat
Ciprian Ciucu a devoalat strategia de comunicare a PSD coordonată împotriva lui Ilie Bolojan: „Fifor, Budăi și Câciu spun ce li se dictează”
Politică 16:54
Ciprian Ciucu a devoalat strategia de comunicare a PSD coordonată împotriva lui Ilie Bolojan: „Fifor, Budăi și Câciu spun ce li se dictează”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită