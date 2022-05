La 81 de ani, aleargă zeci de kilometri pe săptămână. „Toată viața mea am fost sedentar și la pensie, acum 23 de ani, m-am apucat de atletism”

Mircea Lupeș are încă suflu și poate să zâmbească larg la finalul celor 8,6 kilometri de la crosul organizat în Parcul Drumul Taberei la final de săptămână. Antrenamentul! Este un obișnuit al acestor concursuri încă din 1999, când a ieșit la pensie și dintr-odată avea foarte mult timp liber.

Bucureșteanul recunoaște senin că atâta vreme cât a lucrat în calitate de cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice, nu se omora cu mișcarea. „Nu am făcut sport. Toată viața mea am fost sedentar și după ce am ieșit la pensie, acum 23 de ani, m-am apucat de atletism, în principal de alergare.

Eu am început activitatea ca inginer chimist și am terminat-o ca cercetător științific. Asta e o muncă statică, de laborator, de birou”, mărturisește bărbatul.

Mircea Lupeș ține pasul și cu cei mai tineri participanți Foto: Dumitru Angelescu

Mottoul lui: „Lucrul important în viață este nu triumful, ci a concura”

Pur și simplu, s-a întâmplat să cunoască un alt senior care își omora timpul liber pe care l-a câștigat la pensie alergând. „M-a cooptat și pe mine și încet-încet am ajuns aici. Nu-i ușor, dar merită”, spune bărbatul, care este un obișnuit al crosurilor. Chiar și în pandemie a participat la cursele virtuale la care concurenții nu mai alergau împreună pe un traseu stabilit, ci primeau dispozitivul de urmărire acasă și puteau să alerge singuri când doreau și cursa îi înregistra.

A continuat și antrenamentele în parc în timpul crizei sanitare, mereu cu masca de protecție pe față. „Alerg de două-maximum trei ori pe săptămână, am antrenament pe distanțe între 5 și 8 kilometri”, spune atletul amator. Pe lângă alergat, mai cochetează și cu marșul, aruncarea discului și a suliței și înotul.

Sportul îl menține tânăr și îi sfătuiește pe toți seniorii să își facă un obicei din mișcare.

„Se poate la orice vârstă, dar cu condiția să începi mai devreme. Dacă vrei să începi să alergi la 80 sau 90 de ani e mai greu, trebuie să începi mai devreme. Eu aveam aproape 60 când am început”, spune pensionarul.

El urmărește de obicei toate competițiile din București care sunt anunțate pe Facebook. Este „un navigator” al rețelelor sociale unde și-a pus ca motto un citat din Pierre de Coubertin, supranumit „părintele Jocurilor Olimpice moderne”: „Lucrul important în viață este nu triumful, ci a concura, nu victoria, ci lupta, nu a fi biruitor, ci a fi luptat bine, nu a câștiga, ci a participa”.

La competiția de sâmbătă din sectorul 6, Mircea Lupeș a participat alături de alte 400 de persoane de toate vârstele. Olimpicii de la Steaua au făcut și demonstrații pentru public de rugby, tenis de masă, lupte, gimnastică, judo, scrimă, karate, box și tir sportiv.

