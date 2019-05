Pe lângă alegerile europarlamentare, în Italia sunt pe 26 mai și alegeri locale, iar 130 de români s-au înscris în cursă, trei dintre ei doar în localitățile din Milano, arată Digi24.

Pe 26 mai, italienii din peste 3.800 de localităţi votează şi pentru a-şi alege primarii şi consilierii, nu doar europarlamentarii. Este şi cazul regiunii Emilia-Romagna, iar cei aproape o sută de mii de români de aici îşi pot alege consilierii chiar din rândul propriilor conaţionali.

Una din cei trei candidați pentru un post de consilier este Irina Țurcanu. Scriitoarea de 34 de ani locuiește în Italia din 2001, are doi copii și candidează în localitatea Coli.

„După ce am terminat liceul am fost la facultate la Milano, am studiat Filosofia și acum fac diferite studii care să-mi permită apoi să fac doctoratul tot în filosofie” și-a relatat pe scurt pregătirea Irina Turcanu.

Aproape o mie de oameni trăiesc în Coli, iar printre ei sunt și 30 de români. Irina spune că s-a implicat în politică pentru a schimba ceva în comunitate. Nu a fost tocmai uşor, fiindcă s-a lovit de prejudecăţi în special din direcţii neaşteptate.

„Discriminările pe care le-am trăit au fost mai mult din mici comunități de români. A fost ciudat, pentru că nu mă așteptam la o reacție de acest gen. Nu suntem doar îngrijitoare, mame, imigranți. Nu suntem doar asta. Suntem mult mai mult, suntem și cultură, suntem și o limbă care este foarte asemănătoare cu italiana. Mi-ar plăcea ca această realitate să ajungă și printre comunitatea italienilor” spune ea.

Renato Torre, candidat pentru postul de primar, spune că o apreciază pe româncă: „Irina este deja o persoană de-a locului, este de aproape 20 de ani aici, și-a adus familia în Coli, este o reprezentantă importantă pe listele noastre”.

Salariul de consilier local este mai mult simbolic în Italia și variază în funcție de numărul de locuitori – între 18 și 36 de euro pentru fiecare ședință la care participă persoana respectivă, arată sursa citată.

Citește și: Referendum 2019 pentru justiție. Unde poți vota și care sunt procedurile pentru votul din 26 mai

Citește mai multe despre Alegeri pe Libertatea.