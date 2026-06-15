Premierul desemnat Adrian Veștea a oferit detalii despre reacția familiei sale după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan. Într-o intervenție la România TV, liberalul a dezvăluit că nu știa că va fi desemnat premier interimar și a vorbit despre mesajul primit de la fiul său cel mare, student, în vârstă de 21 de ani.

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Adrian Veștea spune că nu știa că va fi desemnat premier interimar

Invitat la România TV, Adrian Veștea a povestit că și-a informat soția cu o seară înainte despre întâlnirea programată cu președintele Nicușor Dan, însă nu avea certitudinea deciziei care urma să fie luată. „Am informat-o pe soția mea aseară că urmează să am o nouă întâlnire cu domnul președinte Dan și i-am spus că sunt chemat la ora 8.00 și că decizia o să o luăm dimineață”, a spus Adrian Veștea la România TV.

Potrivit acestuia, desemnarea în funcția de premier interimar a venit într-un moment în care avea deja planuri personale pentru finalul săptămânii.

Fiul cel mare al lui Adrian Veștea este student la Facultatea de Fizică din Măgurele

În cadrul aceleiași intervenții, Adrian Veștea a vorbit despre reacția familiei sale și despre mesajul primit de la fiul său cel mare, Darius.

Liberalul a dezvăluit că tânărul are 21 de ani și studiază Fizica la Măgurele. „Am un mesaj de la băiatul meu cel mare, Darius și a împlinit 21 de ani. Este student la fizică la Măgurele. Și mi-a scris câteva vorbe care m-au emoționat”, a declarat Adrian Veștea.

Mesajul integral primit de la fiul său

Premierul desemnat a citit mesajul transmis de fiul său după aflarea veștii privind noua sa funcție.

„Partidul Național Liberal nu a fost niciodată un partid de lași sau de oameni care stau pe margine și critică cei care încearcă să împingă România înainte.

PNL a condus țara în cele mai grele momente, Războiul de Independență, Primul Război Mondial, pandemii, crize economice. De asta este cel mai important partid al țării, pentru că își asumă și nu se dă la o parte. Sunt mândru de tatăl meu pentru că a intrat în rândul acestor mari oameni și într-un moment delicat din istoria recentă a țării, a ales să facă ceea ce ne spunea Gheorghe Brătianu: un Brătianu nu-și părăsește țara”.

Adrian Veștea a mărturisit că mesajul l-a emoționat și că l-a primit într-un moment important al carierei sale politice.

Fiul cel mic susține Bacalaureatul în această perioadă

Premierul desemnat a vorbit și despre fiul său cel mic, care se află în această perioadă în plină sesiune de examene. Acesta a dezvăluit că avea în plan o deplasare la finalul săptămânii, însă desemnarea sa în noua funcție îi schimbă agenda.

„Aveam cu totul și cu tot alte preocupări. Vreau să… am o deplasare la sfârșit de săptămână, chiar vreau să merg pe Muntele Athos să mă rog pentru succesul celui mic, dar agenda trebuie schimbată”. Potrivit declarațiilor sale, fiul cel mic susține în această perioadă examenul de Bacalaureat, iar tatăl său intenționa să meargă pe Muntele Athos pentru a se ruga pentru reușita acestuia.

Desemnarea în funcția de premier interimar a adus modificări importante în programul lui Adrian Veștea. Dacă până acum avea planuri personale pentru sfârșitul săptămânii, noua responsabilitate îl obligă să își reorganizeze agenda și să își concentreze atenția asupra activității guvernamentale.

Ce avere are Adrian Veștea

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, apare cu o avere consistentă trecută în declarația depusă la finalul anului 2024. Fost ministru al dezvoltării și președinte al Consiliului Județean Brașov, liberalul a declarat pe 18 decembrie 2024, la 30 de zile de la numire, terenuri, case, bani în conturi, titluri de stat și venituri de sute de mii de lei, dar și bunuri deținute împreună cu familia sa.

Adrian Veștea a trecut în declarația de avere mai multe terenuri în județul Brașov, în zona Râșnov. În total, suprafața declarată ajunge la aproximativ 67.920 de metri pătrați, adică aproape 6,8 hectare.

Cele mai multe terenuri sunt agricole. În declarație apar un teren agricol de 10.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003, un alt teren agricol de 24.513 metri pătrați, dobândit prin moștenire în 2012, și un teren agricol de 17.881 de metri pătrați, dobândit tot prin moștenire, în 2023.

Pe lângă acestea, Veștea a declarat două terenuri intravilane, unul de 8.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003, și altul de 1.676 de metri pătrați, cumpărat în 2005. În document apare și un teren forestier de 5.850 de metri pătrați, cumpărat în 2012.

La capitolul clădiri, declarația de avere include trei proprietăți. Cea mai mare este o casă de locuit în Râșnov, cu o suprafață de 570 de metri pătrați, cumpărată în 2005.

Adrian Veștea mai declară un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov, cumpărat în 2018, și o casă de vacanță în Râșnov, cu o suprafață de 278,68 de metri pătrați. Casa de vacanță apare în declarație ca fiind construită în 2024. Împreună, cele trei clădiri declarate au o suprafață totală de aproape 900 de metri pătrați. Află AICI ce mai deține Adrian Veștea.

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