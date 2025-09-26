La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Desfășurarea alegerilor parlamentare

Procesul electoral este reglementat în Republica Moldova de Codul Electoral nr. 325/2022. Alegerile parlamentare reprezintă mecanismul democratic prin care cetățenii moldoveni cu drept de vot îi aleg pe cei 101 deputați care îi vor reprezenta în Parlamentul unicameral din țara vecină. Aceștia sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber pentru un mandat de patru ani. În cazuri excepționale, cum ar fi războiul sau dezastrele majore, mandatul poate fi extins prin lege organică. Deputații își exercită mandatul exclusiv în interesul poporului, iar funcția lor este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, în afara celei didactice sau științifice.

Odată învestiți în funcții, parlamentarii moldoveni primesc atribuții esențiale, cum ar fi elaborarea și votarea legilor, supravegherea activității Guvernului, aprobarea bugetului național, trasarea liniilor de politică internă și externă, precum și alte funcții fundamentale. Membrii Parlamentului beneficiază de imunitate parlamentară. Campania electorală pentru alegerile de duminică a debutat pe 29 august și va lua sfârșit vineri, 26 septembrie. Alegerile din acest an reprezintă al unsprezecelea exercițiu de acest tip de la independența obținută în 1991.

Cadrul legal al scrutinului parlamentar

La fel cum s-a îmtâmplat la alegerile desfășurate în 2021, scrutinul parlamentar din acest an are loc pe baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție națională unică, pe liste de partid, relatează Alegeri.md. Pragurile electorale stabilite sunt următoarele: 5% pentru formațiunile politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. Doar competitorii electorali care depășesc aceste praguri au dreptul să participe la împărțirea celor 101 de mandate de parlamentar al Republicii Moldova.

Distribuirea locurilor în legislativul de la Chișinău se face prin metoda dHondt, care constă în divizarea numărului de voturi obținute la un șir de numere naturale. Mandatele sunt alocate pe baza celor mai mari rezultate. Metoda celui mai mare divizor a fost descrisă pentru prima dată în urmă cu mai bine de 230 de ani, mai exact în 1792, de către părintele fondator american Thomas Jefferson (al treilea președinte al SUA). Pentru validarea scrutinului din 28 septembrie va fi nevoie de participarea a cel puțin unei treimi din alegătorii înscriși pe liste. Acest tip de alegeri nu prevede un al doilea tur de scrutin.

Data la care sunt organizate alegerile parlamentare este stabilită printr-o hotărâre luată de Parlament, cu minimum 70 de zile înainte de desfășurarea scrutinului. Conform legislației electorale în vigoare în Republica Moldova, când mandatul Parlamentului expiră, alegerile trebuie să fie convocate în cel mult trei luni de la încheierea acestuia. Aceeași procedură se aplică și în caz de dizolvare anticipată. În astfel de situații, doar Președintele Republicii Moldova are dreptul să emită un decret prezidențial prin care stabilește data noilor alegeri. Potrivit site-ului oficial al CEC (Comisia Electorală Centrală), această procedură este obligatorie și publică. Pentru scrutinul din 28 septembrie, Parlamentul de la Chișinău a adoptat în urmă cu mai bine de cinci luni Hotărârea nr. 77/17 aprilie prin care a stabilit ziua de 28 septembrie drept data oficială a alegerilor parlamentare. Documentul a fost ulterior publicat în Monitorul Oficial.

Numărul moldovenilor cu drept de vot

Conform datelor publicate de CEC, la data de 1 august 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurau 3.298.443 de cetățeni moldoveni cu drept de vot. Dintre aceștia, 2.759.169 au fost distribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II de pe teritoriul Republicii Moldova. Diferența este constituită din persoanele cu cetățenie moldovenească, dar care nu au domiciliu sau reședință înregistrată, notează agenția ipn. În această categorie intră cetățenii care au emigrat legal în străinătate, al cărui total se ridică la 262.388 de persoane. În același timp, în registru mai sunt trecuți și cetățenii cu drept de vot cetățenii cu drept de vot care au domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate temporar în afara controlului autorităților constituționale. Numărul acestor alegători este de 276.886.

Cine are dreptul să voteze și cine nu

La alegerile parlamentare din 28 septembrie au dreptul să voteze toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani. Persoanele cu drept de vot care nu au domiciliu sau reședință vor putea vota la orice secție, unde vor fi trecute pe listele electorale suplimentare. Există, însă, și cetățeni moldoveni care nu vor putea vota. Este vorba despre persoanele care nu au cetățenie moldovenească, tinerii care nu au împlinit 18 ani până în ziua scrutinului și cei lipsiți de drept de vot prin hotărâre judecătorească, odată cu instituirea măsurii de ocrotire judiciară. Pentru validarea alegerilor este obligatorie prezența la urne a cel puțin o treime dintre alegătorii care figurează pe listele electorale. Instituția care confirmă legalitatea scrutinului și validează rezultatele finale este Curtea Constituțională, cu respectarea procedurilor legale.

Câte secții de votare vor fi

Pentru exercitarea votului din 28 septembrie, se vor organiza 2.274 de secții de votare, atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Dintre acestea, 1.973 vor funcționa pe teritoriul țării, inclusiv 12 care vor fi dedicate locuitorilor din regiunea transnistreană. Restul de 301 de secții vor fi constituite peste hotare. În circumscripția Chișinău, inclusiv în suburbiile capitalei moldovene, se vor deschide 313 secții, care pot fi vizualizate aici. După introducerea adresei de domiciliu, sistemul va indica în mod automat secția la care este arondat alegătorul și unde va vota duminică.

Pentru acest scrutin vor fi organizate, așa cum spuneam, și 301 de secții de votare în afara granițelor Republicii Moldova. Dintre acestea, patru sunt destinate exclusiv celor care au optat pentru votul prin corespondență. Cele mai multe secții vor fi constituite în Italia (75). De asemenea, în Germania vor fi 36 de secții, în Franța 26, în Marea Britanie 24, în România 23 (vezi aici lista cu secțiile din cele 14 orașe), iar în Statele Unite 22. În Ucraina, Israel și Federația Rusă vor fi deschise câte două secții. Lista completă a centrelor de votare din diaspora este disponibilă aici. Pentru prima dată în istoria alegerilor parlamentare, alegătorii din diaspora vor putea vota și prin corespondență, în zece state selectate, însă cu condiția să se fi înregistrat până la data de 14 august 2025.

Când se deschid și când se închid secțiile de votare

În Republica Moldova, cele peste 2.200 de secții de votare organizate pe teritoriul țării și peste hotare (pentru moldovenii din diaspora) vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00 (ora locală), permițându-se, astfel, cetățenilor moldoveni să voteze indiferent de statutul lor în țara în care locuiesc. Pentru ca procedura de vot să decurgă fără probleme, alegătorii sunt rugați să se prezinte la secții în acest interval orar. Totuși, în cazul în care la ora închiderii urnelor vor exista la coadă alegători, aceștia nu vor fi nevoiți să plece acasă, ci vor avea posibilitatea să-și exprime votul până la epuizarea rândului, conform procedurilor stabilite de birourile electorale. Perioada de activitate a secțiilor de votare poate fi prelungită, dar nu mai mult de două ore.

În străinătate, secțiile de votare vor fi deschise în același interval orar 7:00-21:00, raportat la ora locală. Alegătorii din diaspora trebuie să țină cont de fusul orar local.

Ce acte sunt necesare pentru a vota

La alegerile parlamentare de la sfârșitul acestei săptămâni, vor putea vota doar cetățenii moldoveni care vor prezenta un act de identitate emis de una dintre autoritățile naționale moldovene. Astfel, sunt acceptate următoarele documente: cartea de identitate sau buletinul de identitate moldovenesc, cartea ori buletinul de identitate provizoriu și pașaportul moldovenesc – acesta, chiar și expirat, dacă nu există alte motive legale pentru care acesta devine nul. Este important de reținut faptul că cetățenii Republicii Moldova care dețin și pașaport românesc nu vor putea vota pe baza acestui document.

Care sunt etapele votării

Cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din diaspora, pot participa la scrutinul de duminică 28 septembrie, în orice secție de votare din țară sau din străinătate. Procedura de vot se desfășoară în mai multe etape, și anume:

Alegătorul merge la operatorul de calculator căruia îi prezintă actul de identitate, iar datele personale sunt introduse în sistem pentru verificare și pentru a se stabili dacă persoana a mai votat sau nu într-o altă secție de votare.

Persoana votantă se prezintă la masa unui membru al biroului electoral de secție, care îl identifică pe lista electorală, după actul de identitate.

Alegătorul primește buletinul de vot și ștampila și semnează lista electorală în dreptul numelui său sau aplică semnătura electronică simplă, conform procedurii.

În cabina de vot va intra doar alegătorul, care va vota în secret. Dacă acesta nu se poate descurca singur, din varii motive, el are dreptul să fie asistat de o persoană aleasă de el, aflăm de pe site-ul Votează.md.

Ștampila „Votat” se va aplica în cercul corespunzător candidatului sau formațiunii politice preferate. Dacă buletinul a fost greșit completat și nu a fost introdus în urnă, se poate solicita un alt buletin de vot, însă doar o dată. Incidentul este consemnat și notat pe un proces verbal, iar în lista electorală se va face mențiunea corespunzătoare la rubrica „Notă”. Este interzisă votarea în locul altcuiva, fotografierea sau publicarea buletinului, scoaterea ori transmiterea lui în afara secției de votare.

La final, buletinul se pliază și se introduce în urna de vot.

Foto:Shutterstock.com

