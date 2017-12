Eşti curios la ce s-au uitat oamenii în acest an? YouTube a dat publicităţii o listă cu cele mai populare videoclipuri din 2017.

Listele făcute de YouTube sunt desprinse din Top Trending şi Top Music şi au fost întocmite în funcţie de opiniile, aprecierile, comentariile şi multe altele ale oamenilor.

Primele 10 videoclipuri din categoria trending au fost vizionate de milioane de ori. Iată cum arată topul YouTube cu cele mai vizionate clipuri în 2017:

1. Until we will become dust – Oyster Mask | THE MASK SINGER 2 cu 198.951.686 de vizionări

2.ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography cu 125.581.527 de vizionări

3.Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect cu 98.608.484 de vizionări

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017 cu 43.087.722 de vizionări

5.Ed Sheeran Carpool Karaoke cu 41.061.770 de vizionări

6.Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL cu 38.006.107 vizionări

7.”INAUGURATION DAY” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration cu 35.676.748 de vizionări

8.„History of the entire world, i guess” cu 36.598.927 de vizionări

9.In a Heartbeat – Animated Short Film cu 33.111.453 de vizionări