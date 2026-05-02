Lamborghini zdrobit de o camionetă, într-o parcare din SUA

Un accident spectaculos a avut loc în Statele Unite, într-o parcare din cartierul Lake Nona, Orlando, unde o camionetă s-a urcat cu roțile pe un Lamborghini Huracán.

The ghen ghen moment when a 3-ton pickup truck driver accidentally ran over a $250K Lamborghini Huracán in a Florida parking lot after failing to see the low-sitting car as it slowly moved through the lot looking for a space to park.



​The lifted truck drove over the vehicle,… pic.twitter.com/aVuqlgMpcv — OjiUgo™️🍫👁️‍🗨️ (@OjiUgo_nwa) April 25, 2026

Mașina sport fusese cumpărată cu doar câteva luni înainte pentru aproximativ 214.000 de euro și, potrivit informațiilor, proprietarul bolidului căuta un loc de parcare în momentul incidentului.

O femeie aflată la volanul unui Chevrolet Silverado ar fi luat cu viteză prea mare un viraj, nu a observat supercarul și a intrat fără să frâneze în el.

Una mujer en una camioneta alta aplastó sin querer un Lamborghini Huracán en el estacionamiento de un gimnasio en Lake Nona, Florida, dice que no lo vio. pic.twitter.com/TmXSFjZRUn — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 26, 2026

Când și-a dat seama că femeia continuă să accelereze, șoferul bolidului a reacționat rapid și a sărit din mașină, iar gestul i-a salvat viața, scăpând nevătămat.

Camioneta a ajuns cu roțile la parbrizul bolidului

În urma impactului, pickup-ul a ajuns cu roțile la parbrizul bolidului. Partea din față a supercarului a fost complet zdrobită, geamul s-a spart, iar numeroase componente au fost distruse.

A $250,000 Lamborghini was turned into a pile of scrap metal after a pickup truck drove directly over it, with the driver miraculously escaping death. pic.twitter.com/OU70RbQQyg — Catch Up (@CatchUpFeed) April 28, 2026

Autoturismul de lux a fost tractat de la locul accidentului și urmează să fie evaluat pentru reparații.

Nu este exclus ca vehiculul să fie declarat daună totală.

După accident, proprietarul s-a declarat recunoscător că a supraviețuit. În mesajele publicate pe rețelele sociale, acesta a transmis că pierderea materială contează mai puțin decât faptul că a scăpat teafăr.

