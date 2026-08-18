Judecătorii au ținut cont de atitudinea lor procesuală și, în majoritatea cazurilor, au pronunțat condamnări orientate spre minimum prevăzut de lege.

Totuși, magistrații le-au reamintit artiștilor că, prin statutul lor, sunt urmăriți de sute de mii de tineri, care le-ar putea urma exemplul și dincolo de linia legii.

„Cumicu” a importat 4,5 kg de droguri din Spania

Rapperul Alin Raul Giurgiu, cu numele de scenă „Cumicu”, de a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru trafic internațional de droguri, după ce acesta a adus din Spania în România, prin intermediul unei firme de curierat, două colete în care erau disimulate șase pachete vidate care conțineau canabis.

Alin Raul Giurgiu, „Cumicu”. Sursa foto: Facebook / Cumicu

În fața anchetatorilor, Alin Raul Giurgiu a recunoscut că a cumpărat din Spania 4,5 kg de canabis cu 9.000 de euro:

„Le-am expediat personal și le-am ridicat tot eu. Le-am expediat prin societatea de coletărie (…). Drogurile le-am luat de la un băiat din stradă. E un spaniol. E un bar unde mergi dacă ai nevoie de ceva găsești acolo. Nu cunosc numele băiatului. Am dat pe droguri în jur de 9.000 euro. Eu m-am ocupat de vidare. Hainele erau ale mele, toate. Plata am făcut-o cu bani cash. Voiam să țin o parte din droguri pentru mine, iar cealaltă parte să încerc să o dau”, a scris Alin Raul Giurgiu în declarația de suspect.

În faza de judecată, cu ocazia audierii în calitate de inculpat, Alin Raul Giurgiu a arătat că recunoaşte învinuirea aşa cum i s-a adus prin actul de sesizare al instanţei, fiind de acord ca judecata să aibă loc doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Tribunalul Alba l-a condamnat pe artist la 4 ani de închisoare cu executare, adăugându-i un rest de pedeapsă rămas neexecutat dintr-o condamnare mai veche, acesta urmând să execute 6 ani de detenție.

„Fapta inculpatului (Giurgiu Raul Alin – n.r.) constând în aceea că în perioada 2 – 6.09.2023, a transportat din Spania în România, prin intermediul societății de coletărie (…), două colete în care erau disimulate șase pachete vidate în care se aflau 1.726,1 grame canabis, respectiv 2.835,9 grame canabis, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunilor de trafic de droguri de risc (…) și trafic internațional de droguri de risc (…).

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul (…) a urmărit cumpărarea, deţinerea, transportul şi mai apoi vânzarea cantităților de droguri de risc, în vederea obţinerii unor câştiguri financiare.

Nu trebuie omis nici faptul că urmările consumului de droguri pot fi dramatice pentru persoanele care devin dependente de asemenea substanţe, afectându-le atât viaţa socială, profesională cât şi cea personală, aspecte dovedite şi descrise în lucrări de specialitate. (…)

Sub aspectul circumstanţelor personale ale inculpatului, instanţa are în vedere faptul că este o persoană tânără, nu era angajată în muncă anterior comiterii infracţiunii.

Nu trebuie omis din discuţie nici faptul că inculpatul a traficat, respectiv introdus în ţară o cantitate foarte mare de droguri, cu o valoarea de piaţă ridicată, iar dacă aceasta ar fi ajuns pe piaţă, fapta inculpatului ar fi putut avea implicaţii extrem de grave.

De asemenea, instanţa are în vedere şi faptul că inculpatul posedă antecedente penale, comiţând faptele în stare de recidivă postcondamnatorie, în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare (…), definitivă la data de 21.12.2020 (…), context în care reţine instanţa că pedeapsa aplicată anterior nu şi-a atins scopul educativ şi preventiv prevăzut de lege de vreme ce acesta persistă în comiterea de noi infracţiuni”, reține instanța în Hotărârea nr. 16/2024.

Wiz Khalifa a fumat canabis pe scenă la „Beach, Please!”

Rapperul american Wiz Khalifa a fost trimis în judecată de DIICOT Constanța pentru deţinere de droguri de risc, în vederea consumului propriu, fără drept, după ce a fumat o țigară cu canabis pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești, în iulie 2024, având asupra sa circa 18 grame de droguri.

Wiz Khalifa. Sursa foto: Facebook / Wiz Khalifa

Pe data de 18 decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe Jibril Cameron Thomaz, în lipsă, la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare.

Anterior, la fond, pe 24 aprilie 2025, Tribunalul Constanța îi aplicase rapperului doar o amendă penală de 3.600 de lei, însă procurorii au făcut apel.

„Instanţa de apel evidenţiază că fapta reţinută în sarcina inculpatului prezintă un grad mediu de pericol social, ce rezultă din relaţiile sociale încălcate, care ocrotesc sănătatea publică, în mod general, şi a persoanei consumatoare, în particular.

Contrar celor reţinute de instanţa de fond, Curtea are în vedere (…) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi care priveşte sănătatea publică și a consumatorilor, împrejurările comiterii faptei şi urmările produse – inculpatul, interpret de muzică, aflat pe scena unui festival muzical de renume în rândul tinerilor, a deținut și consumat în fața unui public larg și preponderent format din persoane foarte tinere, o țigaretă confecționată artizanal ce conținea canabis și, totodată, a deținut asupra sa o cantitate considerabilă de droguri de risc (18,53 grame canabis).

Tocmai acest act de a consuma astfel de substanțe în public, de către o persoană care, prin prisma calității sale de artist internațional și care este de notorietate că deține o influență majoră asupra tinerilor aflați la acel eveniment, reprezintă o conduită ostentativă care amplifică semnificativ pericolul social al infracțiunii.

Astfel, prin intermediul poziționării sale privilegiate, inculpatul a transmis publicului larg un mesaj de normalizare a unei conduite ilicite, încurajând, tacit, tolerarea consumului și, implicit, consumul de droguri în rândul tinerilor, fără a se putea reține în favoarea sa necunoașterea legislației naționale privind substanțele interzise, astfel cum se solicită de către intimat.

Orice persoană, inclusiv cetăţeanul străin, este prezumată a cunoaşte dispoziţiile legale în vigoare în statul în care se află, o astfel de omisiune nefiind decât o consecință a propriei greșeli în aprofundarea unei situații de fapt sau a lipsei de sinceritate în relatarea adevărului, mai ales în contextul în care, în momentul depistării sale, inculpatul a aruncat imediat țigareta pe care o aprinsese pe scenă și a călcat-o cu piciorul.

Dintr-un alt punct de vedere, eroarea de drept invocată de apărare în cursul urmăririi penale trebuia dovedită, ceea ce în cauză nu s-a făcut, iar aceasta nu trebuie confundată cu îndoiala.

Așadar, toate aceste împrejurări în care fapta a fost comisă contrabalansează datele ce caracterizează pozitiv persoana inculpatului – în vârstă de 37 ani, necăsătorit, cu studii superioare, artist, implicat în numeroase acte de caritate, fără antecedentele penale pe teritoriul României – fapta acestuia prezentând un pericol social ridicat întrucât aduce atingere unei valori importante ocrotite de lege, mai ales în condițiile în care aceasta a fost ostentativă (consum public, pe scena festivalului de muzică) și, astfel, intens mediatizată”, a reținut instanța în Hotărâre nr. 1222/2025.

Dorian Popa, prins drogat la volanul unui bolid de lux

Vloggerul Dorian Popa a fost trimis în judecată de procurori după ce a fost prins drogat la volanul unui Lamborghini Huracan, pe data de 27 octombrie 2023.

Dorian Popa. Sursa foto: Facebook / Dorian Popa

Inițial, pe 29 august 2025, Judecătoria Cornetu a stabilit pentru vlogger o pedeapsă de 8 luni cu amânarea executării, după ce acesta a recunoscut faptele așa cum au fost descrise în rechizitoriu, solicitând să fie judecat în procedura simplificată.

Procurorii au făcut apel, considerând că soluția este „prea blândă” și au cerut ca Dorian Popa să fie condamnat la o pedeapsă mai mare de un an, cu suspendare sub supraveghere.

„Parchetul a subliniat faptul că inculpatul este tânăr şi este o persoană publică, aspecte care l-ar fi îndatorat să dea dovadă de atenție sporită în trafic și de o responsabilitate suplimentară pentru siguranța celorlalți conducători, precum și pentru exemplul pe care l-ar putea da atâtor milioane de urmăritori pe care acesta îi are pe reţelele de socializare, foarte mulţi dintre aceştia fiind tineri cu vârste cuprinse între 14-25 de ani.

De asemenea, a susţinut că nu există o minimă justificare pentru acțiunea inculpatului, acesta urcându-se la volan după ce a consumat substanțe psihoactive, fără a exista și fără a se invoca o necesitate sau urgență deosebită de a proceda în această modalitate, motivând că se ducea să își cumpere țigări, îmbrăcat lejer, în halat.

Sub aspectul rezultatelor care s-ar fi putut produce, parchetul a învederat că, din modalitatea concretă de săvârșire a infracțiunii rezultă faptul că inculpatul a pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, consumul de substanțe psihoactive determinând o reducere a reflexelor unei persoane necesare în desfășurarea activității de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, mai ales în cazul conducerii unei mașini puternice, peste 600 de cai putere şi care ajunge la 100 km/h în mai puţin de 3 secunde”, se arată în actele dosarului.

Pe data de 26 februarie 2026, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Dorian Popa la o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității, potrivit Hotărârii nr. 344/2026:

„Criticile Ministerului Public sunt fondate, întrucât soluţia de amânare a aplicării pedepsei este nejustificat de blândă, iar în cauză se impune pronunţarea unei soluţii de condamnare a inculpatului.

Fără a contesta implicarea inculpatului în acţiuni desfăşurate în sprijinul comunităţii, desfăşurarea unor acţiuni caritabile, efectuarea de donaţii, aspecte care rezultă din înscrisurile în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei, ori lipsa antecedentelor penale şi situaţia sa personală ori socială, aceste elemente trebuie raportate şi la celelalte criterii de individualizare prevăzute de lege.

Infracţiunea săvârşită de inculpat prezintă o gravitate sporită, aşa cum a reţinut de altfel şi prima instanţă, raportat la modalitatea şi împrejurările comiterii acesteia, cantitatea substanţelor consumate şi faptul că acestea, în concret, au afectat capacitatea inculpatului de a conduce autoturismul pe drumurile publice. Inculpatul se afla sub influența substanţelor psihoactive, împrejurare de natură să-i afecteze percepția, atenția și timpul de reacție, cu consecințe directe asupra siguranţei traficului rutier.

Urmările care se puteau produce puteau fi unele grave, prin conducerea autovehiculului în condiţiile descrise anterior fiind pusă în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalţi participanţi la trafic”, au reținut judecătorii.

„Gheboasă”, prins cu droguri în Uber, după ce l-a trădat mirosul

Gabriel Emil Gavriș, zis „Gheboasă”, a fost prins în flagrant delict de polițiști pe data de 29 februarie 2024, pe o stradă din sectorul 6 al Capitalei, după ce tocmai cumpărase 1,5 grame de canabis.

Gabriel Emil Gavriș, zis „Gheboasă”. Sursa foto: Instagram / gheboasa11

Din datele dosarului rezultă că „Gheboasa” a luat un Uber până în parcarea unui supermarket din cartierul Militari și l-a rugat pe șofer să aștepte două minute până „se duce să se vadă cu o persoană care să-i dea ceva”.

După ce acesta s-a întors, iar șoferul a reluat cursa, mașina a fost oprită în scurt timp de un echipaj al Poliției Rutiere, care a remarcat „un miros înțepător”.

Inițial, șoferul a fost cel care a fost testat cu alcooltest și cu drugtest, rezultatele fiind negative.

„Ulterior, polițistul s-a deplasat la portiera din spatele martorului și a procedat la legitimarea pasagerului și totodată l-a întrebat dacă are asupra lui ceva interzis.

El a spus că nu, dar cu ocazia verificărilor efectuate, la tetiera din dreapta spate a autovehiculului, în zona unde acesta stătea, polițiștii au găsit o bilă din staniol.

Bărbatul respectiv a zis că bila îi aparține și că este «iarbă» pentru consumul propriu”, se arată în actele dosarului.

Procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe 28 mai 2024 pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.

În procedura de cameră preliminară, Gabriel Emil Gavriș a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedura simplificată, astfel că instanța l-a condamnat doar la plata unei amenzi penale în cuantum de 4.800 de lei.

„Instanţa mai are în vedere că asupra inculpatului a fost descoperită o cantitate relativ mică de canabis (1,5 grame), pe care a deținut-o în vederea consumului propriu, dar și faptul că din procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante și declarațiile inculpatului, rezultă că acesta a recunoscut încă de la momentul depistării săvârșirea faptei și că ulterior inculpatul a renunțat la consumul de droguri de risc.

În ceea ce priveşte profilul inculpatului, instanţa reţine că inculpatul (Gavriș Gabriel Emil – n.r.) este cetățean român, în vârstă de 23 de ani, are ca studii şcoala profesională, nu este căsătorit și ca ocupație este artist.

Instanța reţine că inculpatul are studii medii și este de profesie artist, fiind cunoscut la nivel național, sens în care este apreciat de publicul larg de adolescenți căruia i se adresează.

Tribunalul va da eficiență înscrisurilor în circumstanțiere depuse la dosar de inculpat și va reține că acesta se bucură de o bună reputație în societate, a susținut că nu a mai consumat ulterior droguri, sens în care a depus la dosarul cauzei analize medicale recente și se implică în proiecte de voluntariat și ajutorare a copiilor din medii defavorizate, astfel cum rezultă din planșele foto și înscrisurile depuse la dosar, urmând a aprecia că a înțeles consecințele faptei sale și că există premisele pentru a nu reitera conduita infracțională.

De asemenea, în decizia de a se orienta între minim și mediu în ce privește cuantumul zilelor-amendă, instanța urmează a reține și atitudinea procesuală general pozitivă a inculpatului în raport de fapta săvârșită, care a fost una de recunoaștere și regret încă de la momentul depistării, dar va pune în balanță aspectele pozitive ce conturează profilul personal al inculpatului cu necesitatea asigurării rolului educativ al pedepsei privit și prin prisma notorietății de care se bucură inculpatul în rândul categoriei de public căreia i se adresează prin activitățile muzicale prestate, compuse din persoane tinere susceptibile de a urma exemplul inculpatului”, a reținut instanța în Hotărârea nr. 150/2025.

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