Leopardul a fost încuiat în magazin după ce a atacat doi angajați

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, leopardul a pătruns silențios în magazin la scurt timp după deschidere, în timp ce unul dintre vânzători verifica banii. Animalul, care se crede că provine dintr-o pădure din apropiere, s-a năpustit asupra bărbatului, rănindu-l la picioare, înainte de a ataca un alt angajat aflat într-o altă secțiune a magazinului.

Cei doi bărbați au reușit să scape fugind afară și blocând ușa magazinului din exterior, capturând astfel leopardul înăuntru. Vânzătorul rănit a fost transportat la un spital din Tonk pentru îngrijiri medicale, iar colegul său a primit primul ajutor în Todaraisingh.

Oficialii silvici au confirmat că același leopard ar fi atacat mai devreme în cursul zilei un voluntar forestier, Rakesh Saini, în apropierea unui avanpost din pădure. ,,Leopardul l-a rănit pe Saini la picioare înainte de a dispărea în pădure”, a declarat Anurag Maharshi, conservator adjunct al pădurilor. Mișcările leoparzilor au fost raportate în ultimele zile în zona dintre Todaraisingh și Bisalpur, aceștia fiind văzuți frecvent și în apropierea templelor și dealurilor din vecinătatea orașului.

Intervenția autorităților

În urma incidentului din magazin, o echipă de specialiști de la Grădina Zoologică din Jaipur a fost chemată pentru a tranchiliza și captura animalul în siguranță. Între timp, poliția locală a intervenit pentru a gestiona mulțimea curioasă adunată în fața magazinului. ,,Am avut dificultăți în a controla oamenii care s-au strâns la fața locului”, a adăugat Maharshi.

Autoritățile silvice continuă să monitorizeze zona pentru a preveni incidente similare, având în vedere prezența frecventă a leoparzilor în zonele împădurite din apropiere.

Incidentul a scos la iveală provocările conviețuirii dintre oameni și fauna sălbatică în regiunile apropiate de habitatele naturale, determinând autoritățile să ia măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța localnicilor și a animalelor sălbatice.

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