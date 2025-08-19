Locuitorii din Bihor, șocați de facturile la electricitate

Consumatorii din Bihor au fost șocați să vadă cum facturile la electricitate au explodat în luna iulie. Liberalizarea pieței de energie, intrată în vigoare de la 1 iulie 2025, după trei ani de prețuri plafonate, a expus oamenii la prețul real al energiei. Rezultatul s-a resimțit dureros în buzunarele oamenilor.

Până la sfârșitul lui iunie 2025, românii au beneficiat de prețuri plafonate la energie electrică. Acestea au fost diferențiate în funcție de consum.

0,68 lei/kWh pentru consumatorii cu sub 100 kWh/lună

0,80 lei/kWh pentru cei între 100 și 255 kWh

1,3 lei/kWh pentru consumuri mari.

Piața a fost liberalizată după această dată. Prețurile nu mai sunt reglementate de stat. Marii furnizori au venit cu oferte mai competitive decât maximele anterioare, iar consumatorii s-au trezit cu facturi dublate sau triplate.

Oamenii au aflat prea târziu sau deloc despre schimbarea majoră

Chiar dacă anunțul liberalizării s-a făcut cu luni înainte, milioane de oameni au aflat prea târziu sau deloc despre schimbarea majoră. Lipsa unei campanii clare de informare i-a făcut pe oameni să creadă că acestea sunt încă plafonate.

„Am auzit la știri că vor fi scumpiri, dar chiar așa de scump? Sau iar e ceva eroare la ei?”, se întreabă un consumator din Oradea.

De asemenea, în județul Bihor, rețelele de socializare au fost cuprinse de mesaje ale consumatorilor care și-au văzut facturile majorate brusc, fără să își fi modificat consumul.

„În fiecare lună folosesc între 150 și 180 KW, plăteam între 103 și 130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, spune un bihorean din zona Aleșd, ilustrând situația multor consumatori similari.

Alți consumatori raportează situații și mai grave. „La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, scrie un orădean.

Nemulțumirile sunt împărtășite pe rețelele sociale și de o femeie din Oradea, care afirmă: „Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”.

