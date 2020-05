De Eduard Apostol,

Kicki, acesta este numele de scenă, Lucian Chitic în viața de zi cu zi. Tânărul a devenit viral prin ideea care i-a venit în dimineața de 1 Mai. A deschis ziua pe o plajă pustie, aducând răsăritul în sufletele celor îndrăgostiți de mare.

Kicki spune că e doar un tip obișnuit, care a încercat să aducă puțină bucurie celor închiși în case



Gestul său a fost remarcat și de ministrul de interne Marcel Vela, care a ținut să-i transmită un mesaj prin intermediul Facebook: „Am văzut un răsărit superb în Vama Veche, la știri, dar era un răsărit singur. M-a impresionat mult un DJ, care cu muzica lui făcea să răsune plaja printre pescăruși și valuri”.

Kicki a explicat pentru Libertatea cum i-a venit ideea și ce a vrut să transmită lumii: „Am dorit să prind și răsăritul, a fost ceva wow, am vrut să surprind câteva detalii naturale pentru cei ce nu pot să vină la mare. Am zis să nu se simtă singuri de 1 Mai. Mesajul a fost clar de la început: stați în casă, că va fi bine curând, răbdare, că nu pleacă marea de aici, o să vă aștepte!”, a dezvăluit constănțeanul, care a cântat la pupitrul amplasat la locul său de muncă, Amphora Vama Veche.

Transmisia live a început la 5 dimineața pentru a prinde răsăritul în direct

Când fac muzică, sunt doar eu cu ea. Nici nu-mi trebuie public. Am dorit să transmit un sentiment, ceva de la inimă la inimă

Kicki Novartis, DJ

Bucurie și tristețe

Kicki mixează de 6 ani în Vamă. „N-am vrut nici publicitate, nici circ, sunt o persoană retrasă. Mi-a venit ideea pe la mijlocul săptămânii, am vrut să ofer un moment memorabil celorlalți. Când am simțit răsăritul pe muzica mea, mi-a dat un sentiment aparte că sunt un om viu, împlinit, că am darul de a face ceea ce-mi place, că trebuie să fiu recunoscător pentru acest cadou. Am mixat de la ora 5:00 fără câteva minute până la prânz. Am fost bucuros, dar și trist. Bucuros pentru că am observat că lumea s-a ținut de cuvânt, respectă regulile, nu s-au creat probleme, trist fiindcă am văzut Vama pustie cum n-a fost niciodată într-o astfel de zi”, a mai zis el.

100.000 de vizualizări a strâns live-ul făcut de Kicki Novartis.

Vegheați de poliție

El și administratorul clubului la care lucrează, Cornel Lazăr, au obținut autorizație pentru a-și pune în aplicare planul. ”Polițiștii știau de ceea ce avem să facem, ne-au zis de la început că ei vor veni doar să se asigure că nu escaladează cumva situația. Așa a fost, au venit din oră în oră doar să se uite să nu se întâmple ceva. Nu știu de unde au apărut informații, false, că am fost săltat de ei sau luat la rost, chiar ne amuzam teribil de asta, atunci, în live”, a povestit Kicki.

Doar câțiva reprezentanți ai televiziunilor au asistat live la show

Nu sunt eu un mare fan al internetului, dar online-ul ne-a unit și ne-a ținut aproape în această perioadă. Chiar a fost un lucru mai degrabă bun decât rău. Mi s-a părut tare ce a spus domnul Vela, ministrul. Mulțumesc, înseamnă că i-am atins pe mulți la inimă, acolo unde am vrut să ajung. Kicki Novartis, DJ:

”Înfiorător de pustiu”

Administrator al barului Amphora, plus al unui hotel pe plajă și-al unui restaurant, Cornel Lazăr a fost și el mirat de pustiul din Vama Veche de 1 Mai. ”Sincer, am crezut că vor fi turiști care să forțeze marea… Dar n-am văzut unul! Nici măcar unul! Nu știu dacă poliția și-a făcut bine treaba, nu știu dacă oamenii au înțeles mesajul, a fost un mix din ele, ideea e că Vama a fost înfiorător de pustie. Nu știu când vom da drumul la club, probabil, în cel mai bun caz, vom deschide de la 1 iulie. Poate de la 1 iunie dăm drumul la hotel, apoi la restaurant”, a declarat constănțeanul.

