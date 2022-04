Refugiati sosesc in Romania, dupa ce au traversat Dunarea, cu feribotul, la Isaccea, punct de frontiera intre Ucraina si Romania, marti, 8 martie 2022. Aproape doua milioane de oameni, in majoritate femei, batrani si copii au trecut frontierele Poloniei, Romaniei si Republicii Moldova, in ultimele doua saptamani, ca urmare a invaziei trupelor rusesti si a razboiului purtat de Rusia in tara vecina. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO