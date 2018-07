Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi afișate luni, 9 iulie.

92 la sută dintre elevii Liceului „Radu Petrescu” din comuna bistrițeană Prundu Bârgăului au promovat examenul de Bacalaureat, în sesiunea din iunie, scrie Adevărul.

Situată la 30 de kilometri de Bistrița, unitatea de învățământ a obținut o performanță greu de egalat: două dintre absolventele sale au obținut 10 pe linie la Bacalaureat 2018.

Este vorba despre Maria Albu şi Ana-Maria Bugnariu, care au absolvit profilul Ştiinţele Naturii. Niciuna dintre fete nu a luat meditații. Tinerele spun că s-au bazat doar pe informațiile acumulate de la ore sau de la cursurile suplimentare susținute de profesorii liceului.

„Am muncit foarte mult în anii ăştia şi la matematică, nu mă aşteptam să fie aşa complex subiectul. Toată clasa a XII-a făceam 2-3 ore în plus la mate şi română. Am apreciat faptul că profesorii au pus suflet în tot ceea ce au făcut. Lor le mulţumesc din suflet pentru cât au lucrat”, a declarat, pentru sursa citată, Maria Albu, una dintre elevele de 10. (foto)

În timpul liceului, Maria Albu a fost nelipsită de la olimpiadele de Română, Matematică, Chimie sau Biologie, precum și de la concursurile școlare. În schimb, Ana-Maria Bugnariu spune că și-a văzut numai de școală și nu a participat la olimpiade.

„Nu mi s-au părut foarte grele subiectele, dar nu mă aşteptam să iau 10, pentru că am avut emoţii. La Limba Română m-am bucurat că a picat poezia, care a fost simplă. Acolo am avut şi cele mai mari emoţii, pentru că mi se părea imposibil să iau 10. Acasă nu am stat să învăţ foarte mult, mi se părea o pierdere de vreme, atâta timp cât eşti atent la şcoală. Pentru mine, şase ore sunt obositoare, aşa că mai bine mă concentrez la şcoală şi acasă ştiu că nu am altceva de făcut. De aceea nu mă aşteptam nici să iau 10, raportat la munca mea”, a mărturisit Ana-Maria Bugnariu care vrea să aibă o carieră în medicină.