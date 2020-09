Situație incredibilă la Liceul Gheorghe Lazăr: mai mulți elevi se plâng de probleme cu ochii, după ce au fost uitați în clasă cu lampa UV aprinsă. Directoarea adjunctă, mesaj către părinți: „Să consultați și un oftalmolog”

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” din Capitală este una dintre unitățile școlare supradotate pentru ținerea cursurilor în siguranță. A primit ajutor pentru a implementa măsurile anti-COVID atât de la Primăria Sectorului 5, cât și donații de la părinți, astfel că sălile de clasă sunt dezinfectate anti-COVID inclusiv cu ajutorul lămpilor cu ultraviolete.

Ieri, una din lămpile UV a fost însă uitată aprinsă 3 ore în sala unde-și țineau cursurile elevii clasei a VII-a.

„Acest echipament trebuia să fie pus în funcțiune doar 15 minute cu sala goală. El a stat aprins trei ore cu elevii înăuntru”, a declarat pentru Libertatea un cadru didactic al Colegiului ”Gheorghe Lazăr”.

Mai târziu, copiii au început să se plângă părinților de ochi roșii, usturime sau vedere în ceață. Așa au aflat și părinții de incident și au început să se agite pe grupul de WhatsApp.

Bună seara. Voiam să știu dacă și alți copii au experimentat simptome în urma expunerii de azi la lampa uv. Alexandra a avut toată ziua ochii umflați, roșii, mi a spus de câteva ori că vede în ceață și că are senzație de nisip în ochi. Nu îmi dau seama dacă trebuie să mă îngrijorez sau nu. Un părinte pe grupul de WhatsApp:

Apar mesaje similare din partea celorlalți. ”Bună seara! Și pe M. îl ustură ochii și lăcrimează”.

Discuție între părinți, pe grupul de WhatsApp

„Victor are și el aceleași acuze. Medicul oftalmolog consultat de noi a recomandat spalaturi cu ser fiziologic, ulterior aplicații de CORNEREGEL în sacul conjunctival de 2-3 ori pe zi. …Până mergeți la oftalmologie, cred că i-a ajuta asta. Evident depinde cât de afectată este corneea, practic e o arsură de grad mic la nivelul corneei… Corneregel primiți la farmacie fără rețetă. Sănătate multă tuturor!”, scrie un alt părinte.

Răzvan a stat în prima bancă, cred că cel mai aproape de sursa de lumina. Noi am fost la camera de gardă-spit.oftalmologie și am primit tratament. Medicul ne-a comunicat că nu v-a fi doar el afectat deoarece timpul de expunere a fost mare. Mesajul unui părinte, pe grupul de WhatsApp:

Diringinta, mesaj către părinți: „Lampa se folosește în absența cuiva în cameră”

După ce părinții au făcut schimb de mesaje și de sfaturi, diriginta clasei, Mirela Chioveanu, a recunoscut eroarea și a recunoscut că lampa UV se folosește cu clasa goală.

”Bună seara tuturor, Astăzi dimineața, dintr-o omisiune – de neacceptat – a celui care avea ca răspundere sa supravegheze lampa UV, aceasta a rămas deschisa după venirea copiilor. Aceasta, cum știți și d-voastră, se folosește in absenta cuiva în camera.

In aceste condiții, copiii au avut de suferit.

Personal, regret mai mult decât va puteți imagina, acest incident. Rugămintea este să consultați și un oftalmolog si, în funcție de recomandarea acestuia, sa aplicați tratamentul care se impune.

Voi supraveghea personal folosirea lămpii in viitor.

Ca și pe d-voastră, sănătatea și starea de bine a copiilor mă interesează in primul rand.

Încă o dată, regret nespus cele întâmplate.

Daca aveți întrebări, va stau la dispoziție.

Toate cele bune și gânduri dragi copiilor.”

Contactată de Libertatea, Mirela Chioveanu, directoarea adjunctă și diriginta clasei a VII-a de la „Ghe. Lazăr”, a răspuns inițial la telefon și a spus că nu poate vorbi până la 13:30 pentru că este la ore, dar ulterior nu a mai răspuns la apelurile reporterilor de la Libertatea.



Inspectoratul Școlar al Minicipiului București a aflat de la reporterii Libertatea despre cazul de la Colegiul Național ”Ghe Lazăr”. Inspectorii ISMB au declarat că vor da o poziție oficială cu privire la situația elevilor după ce primesc un raport scris de la directorii liceului.



Directoarea Ionela Neagoe: ”A fost pur și simplu o eroare umană”

Directoarea Colegiului Național „Ghe. Lazăr” a declarat că lampa cu raze UV a fost adusă de doi dintre părinții elevilor, care s-au gândit că astfel copiii lor vor fi mai protejați. Cât despre incident, ea spune că „s-a întâmplat să nu vadă nimeni că lampa aceea este aprinsă”

Sunt două femei de serviciu pe tură, nu mai facem față. Copiii sunt bine. Nu sunt toți din clasă. Sunt trei copii care au probleme cu ochii, și-au luat picături de ochi și lacrimi artificiale și le trece acea usturime și sensibilitate la lumină a ochilor într-o săptămână. Este dramatic că s-a întâmplat. Însă copiii sunt bine. Directoarea Ionela Neagoe:

Aceasta a spus că incidentul de marți a avut loc pe fondul stării de epuizare a femeilor de serviciu care nu au timp suficient ca să pună la punct toate clasele.

„Suntem epuizați, femeile sunt epuizate pentru că la prânz e o pauză de o oră între ture, când noi trebuie să dezinfectăm în toată școala. A fost pur și simplu o eroare umană. Au uitat să se ducă acolo și să scoată lampa din priză. Nici copiii n-au zis nimic, a fost o zi nefericită, bine că nu s-a întâmpla mai rău. Chiar nimeni nu a vrut să se întâmple”, a completat directoarea, care a precizat că de acum încolo lămpile de acest fel nu vor mai fi folosite în Colegiul „Gh Lazăr”.

